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Самая полезная запеканка из брокколи, которая понравится даже детям: самый быстрый и простой рецепт
Один из самых вкусных и главное полезных овощей – брокколи. Готовить из него можно вкусные салаты, а также закуски, пюре, супы. Еще его можно просто вкусно запечь с сыром и овощами, или просто сварить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из брокколи, сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- брокколи
- помидоры
Заливка:
- только сливки, или жирные сливки + молоком
- яйца
- соль, перец, паприка копченая
- сыр
Способ приготовления:
1. Помойте, порежьте брокколи и помидоры.
2. Взбейте яйца с молоком и специями.
3. Выложите брокколи в форму, сверху залейте заливкой и сверху добавьте сыр.
4. Запекайте в духовке при 190 С всего 30 минут!
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