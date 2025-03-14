Самая полезная запеканка из брокколи, которая понравится даже детям: самый быстрый и простой рецепт

Один из самых вкусных и главное полезных овощей – брокколи. Готовить из него можно вкусные салаты, а также закуски, пюре, супы. Еще его можно просто вкусно запечь с сыром и овощами, или просто сварить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из брокколи, сыром и помидорами.

Ингредиенты:

брокколи

помидоры

Заливка:

только сливки, или жирные сливки + молоком

яйца

соль, перец, паприка копченая

сыр

Способ приготовления:

1. Помойте, порежьте брокколи и помидоры.

2. Взбейте яйца с молоком и специями.

3. Выложите брокколи в форму, сверху залейте заливкой и сверху добавьте сыр.

4. Запекайте в духовке при 190 С всего 30 минут!

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