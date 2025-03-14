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Самая полезная запеканка из брокколи, которая понравится даже детям: самый быстрый и простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
687
Рецепт запеканки

Один из самых вкусных и главное полезных овощей – брокколи. Готовить из него можно вкусные салаты, а также закуски, пюре, супы. Еще его можно просто вкусно запечь с сыром и овощами, или просто сварить.

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Что приготовить из брокколи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из брокколи, сыром и помидорами.

Ингредиенты:

  • брокколи
  • помидоры

Заливка:

  • только сливки, или жирные сливки + молоком
  • яйца
  • соль, перец, паприка копченая
  • сыр

Способ приготовления:

1. Помойте, порежьте брокколи и помидоры. 

Овощи для блюда

2. Взбейте яйца с молоком и специями. 

Яичная заливка

3. Выложите брокколи в форму, сверху залейте заливкой и сверху добавьте сыр. 

Сколько готовить запеканку

4. Запекайте в духовке при 190 С всего 30 минут!

Готовая запеканка

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