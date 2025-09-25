Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт от Оксаны Скиталинской

Салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи и в любой сезон года. Готовить их можно из любых овощей – сырых, запеченных, паровых, но не жареных. А еще очень важно – в салаты добавлять капусту, также любую, зелень, лук, чеснок. Яркости и оригинальности, а главное – еще большей пользы салатам придадут ягоды, фрукты.

Диетолог Оксана Скиталинская в Instagram рецептом очень полезного салата, который включает "гены" долголетия.

Ингредиенты:

Вареная свекла

Стебли сельдерея

Чеснок

Руккола, петрушка

Помидорчики черри

Моцарелла

Оливковое масло

Ягодная паста – перетертые ягоды любые

Соль

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, почистите и нарежьте крупными кубиками. Помидоры пополам, сельдерей мелко.

2. Добавьте рукколу, петрушку, сыр, тертый чеснок, полейте масло и добавьте любой ягодный домашний соус.

