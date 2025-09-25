УкраїнськаУКР
русскийРУС

Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт от Оксаны Скиталинской

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
165
Рецепт салата от диетолога Оксаны Скиталинской

Салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи и в любой сезон года. Готовить их можно из любых овощей – сырых, запеченных, паровых, но не жареных. А еще очень важно – в салаты добавлять капусту, также любую, зелень, лук, чеснок. Яркости и оригинальности, а главное – еще большей пользы салатам придадут ягоды, фрукты. 

Видео дня
Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт от Оксаны Скиталинской

Диетолог Оксана Скиталинская в Instagram рецептом очень полезного салата, который включает "гены" долголетия. 

Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт от Оксаны Скиталинской

Ингредиенты:

  • Вареная свекла 
  • Стебли сельдерея
  • Чеснок 
  • Руккола, петрушка
  • Помидорчики черри
  • Моцарелла
  • Оливковое масло
  • Ягодная паста – перетертые ягоды любые 
  • Соль

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, почистите и нарежьте крупными кубиками. Помидоры пополам, сельдерей мелко. 

Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт от Оксаны Скиталинской

2. Добавьте рукколу, петрушку, сыр, тертый чеснок, полейте масло и добавьте любой ягодный домашний соус. 

Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт от Оксаны Скиталинской

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: