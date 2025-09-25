Салат из свеклы, который "включает" гены долголетия: рецепт от Оксаны Скиталинской
Салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи и в любой сезон года. Готовить их можно из любых овощей – сырых, запеченных, паровых, но не жареных. А еще очень важно – в салаты добавлять капусту, также любую, зелень, лук, чеснок. Яркости и оригинальности, а главное – еще большей пользы салатам придадут ягоды, фрукты.
Диетолог Оксана Скиталинская в Instagram рецептом очень полезного салата, который включает "гены" долголетия.
Ингредиенты:
- Вареная свекла
- Стебли сельдерея
- Чеснок
- Руккола, петрушка
- Помидорчики черри
- Моцарелла
- Оливковое масло
- Ягодная паста – перетертые ягоды любые
- Соль
Способ приготовления:
1. Отварите свеклу, почистите и нарежьте крупными кубиками. Помидоры пополам, сельдерей мелко.
2. Добавьте рукколу, петрушку, сыр, тертый чеснок, полейте масло и добавьте любой ягодный домашний соус.
