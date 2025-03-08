С праздником весны: красивые поздравления коллегам к Международному женскому дню
Международный женский день в этом году мы празднуем на работе в окружении коллег. А это значит, что важно подготовить поздравления для тех, кто работает с нами бок о бок.
Найти красивые слова для своих сотрудниц поможет OBOZ.UA. Отправьте эти поздравления женщинам-коллегам и пожелайте им всего наилучшего.
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.
***
Що побажать тобі до цього свята?
Від життя кожен хоче свого,
а я тобі бажаю просто щастя,
щоб було потроху, але всього!
***
Із Міжнародним днем жінок вітаю!
Беріть лише найкраще від життя!
В душі нехай вогонь палає,
Хай доля буде радісна, проста.
Хай потаємні збудуться бажання,
І ніжність подарує ця весна.
Удачі, задоволення, кохання,
Від щастя посміхайтеся щодня!
Колеги, всіх з Жіночим днем!
Бажаю мирної весни,
Добра, відсутності проблем.
Хай щастя к вам пливуть човни.
В вітрила вітер дує хай,
Щоб швидше човники пливли,
Ваш світлим буде небокрай,
Щоб всі радіти ви могли!
***
Усміхніться! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині ваш весняний день
Квітів, сонця і пісень!
Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе як дар любов,
Усміхайтесь знов і знов!
***
З Міжнародним жіночим днем, колеги і друзі!
Хай щастить у всьому завжди, у теплому крузі
Колективу бажаю вам успішно зростати,
Все, чого бажає душа — чим швидше надбати,
Хай буде назавжди до вас прихильна фортуна,
І співають радісно лиш сердець ваших струни!
Шановні наші пані,
Колеги дорогі!
Бажаємо вам щастя
І щирих почуттів!
Хай в це весняне свято
Тепло в душі живе,
Назавжди хай достаток
До вас в життя прийде!
Щоб ви жили в любові,
Вас поважали всі,
Щоб на руках носили
Щодня чоловіки!
***
Колеги, шановні,
З весною, з теплом!
Бажаєм, щоб щастя
Безмежним було,
Щоб радісним, світлим
Було майбуття,
Бажаєм яскравого
Всім вам життя!
***
Дорогие коллеги! Позвольте поздравить Вас с Международным женским днем. Хочу пожелать вам всем мира, здоровья и хорошего настроения. Также благополучие ваше пусть будет достаточным, чтобы жизнь не усложняли мелочные, бытовые неурядицы, а зарплата пусть будет достойна вашего труда.
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Уважаемые женщины – коллеги! Мы, мужская половина коллектива, поздравляем Вас с Международным женским днем. Хотим вам признаться, что без вашего внимания, труда и заботы, наше предприятие не было бы тем, чем является сейчас. Желаем вам больше радостных дней, любви родных и близких вам людей, счастья и здоровья на долгие годы!
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Уважаемые коллеги-женщины поздравляем Вас с Днем женщин, с этим чудесным весенним праздником. Желаем приподнятого настроения, положительных эмоций и прибавки к заработной плате. А также пусть семейный уют согревает Вас всегда. С праздником Вас наши любимые женщины!
Уважаемые коллеги! Сегодня мы отмечаем день, напоминающий каждому из нас, насколько важны женщины с первого и до последнего момента нашей жизни, с их умеренностью, материнской любовью и мудростью. Благодарю вас всех за наполнение этого мира светом и радостью. Всегда оставайтесь такими же настойчивыми и смелыми, нежными и искренними. Вы пример для подражания всем сильным мужчинам, чья решимость тает под лучезарным светом ваших глаз. С самой искренней любовью к вам, поздравляю!
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С Международным женским днем, дорогие мои, милые коллеги! Желаю вам быть искренне любимыми и всегда красивыми, по-настоящему счастливыми и по-своему уникальными, безусловно умными и слегка темпераментными, немного строптивыми и неутомимыми, твердо целеустремленными и максимально успешными. Здоровья вам, коллеги, достатка и чудес в жизни!
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Уважаемые коллеги! Будьте здоровы, будьте богаты! Мужчины несут вам цветы и сердца – не только в праздник – каждый день, без перерыва и конца. Желаем вам искренне здоровья крепкого, надежд на лучшее и поддержки от Бога. Пусть успехи вас в жизни не заканчиваются и улыбки в ваших глазах расцветают!
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Примите искренние поздравления с Женским днем и позвольте от имени коллектива всей нашей компании пожелать Вам успехов в работе и счастья в личной жизни. Пусть благополучие станет Вашим постоянным спутником, жизненный путь будет ровным, а Ваши спутники добрыми и искренними друзьями!
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Дорогие сотрудницы! Поздравляем Вас со светлым праздником Международного женского дня. Пусть Бог дарит вам здоровье, а люди не обделяют своей лаской, которой вы неизменно заслуживаете. С праздником!
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