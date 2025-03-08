С праздником весны: красивые поздравления коллегам к Международному женскому дню

Международный женский день в этом году мы празднуем на работе в окружении коллег. А это значит, что важно подготовить поздравления для тех, кто работает с нами бок о бок.

Видео дня

Найти красивые слова для своих сотрудниц поможет OBOZ.UA. Отправьте эти поздравления женщинам-коллегам и пожелайте им всего наилучшего.

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

***

Що побажать тобі до цього свята?

Від життя кожен хоче свого,

а я тобі бажаю просто щастя,

щоб було потроху, але всього!

***

Із Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні збудуться бажання,

І ніжність подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

Колеги, всіх з Жіночим днем!

Бажаю мирної весни,

Добра, відсутності проблем.

Хай щастя к вам пливуть човни.

В вітрила вітер дує хай,

Щоб швидше човники пливли,

Ваш світлим буде небокрай,

Щоб всі радіти ви могли!

***

Усміхніться! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині ваш весняний день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе як дар любов,

Усміхайтесь знов і знов!

***

З Міжнародним жіночим днем, колеги і друзі!

Хай щастить у всьому завжди, у теплому крузі

Колективу бажаю вам успішно зростати,

Все, чого бажає душа — чим швидше надбати,

Хай буде назавжди до вас прихильна фортуна,

І співають радісно лиш сердець ваших струни!

Шановні наші пані,

Колеги дорогі!

Бажаємо вам щастя

І щирих почуттів!

Хай в це весняне свято

Тепло в душі живе,

Назавжди хай достаток

До вас в життя прийде!

Щоб ви жили в любові,

Вас поважали всі,

Щоб на руках носили

Щодня чоловіки!

***

Колеги, шановні,

З весною, з теплом!

Бажаєм, щоб щастя

Безмежним було,

Щоб радісним, світлим

Було майбуття,

Бажаєм яскравого

Всім вам життя!

***

Дорогие коллеги! Позвольте поздравить Вас с Международным женским днем. Хочу пожелать вам всем мира, здоровья и хорошего настроения. Также благополучие ваше пусть будет достаточным, чтобы жизнь не усложняли мелочные, бытовые неурядицы, а зарплата пусть будет достойна вашего труда.

***

Уважаемые женщины – коллеги! Мы, мужская половина коллектива, поздравляем Вас с Международным женским днем. Хотим вам признаться, что без вашего внимания, труда и заботы, наше предприятие не было бы тем, чем является сейчас. Желаем вам больше радостных дней, любви родных и близких вам людей, счастья и здоровья на долгие годы!

***

Уважаемые коллеги-женщины поздравляем Вас с Днем женщин, с этим чудесным весенним праздником. Желаем приподнятого настроения, положительных эмоций и прибавки к заработной плате. А также пусть семейный уют согревает Вас всегда. С праздником Вас наши любимые женщины!

Уважаемые коллеги! Сегодня мы отмечаем день, напоминающий каждому из нас, насколько важны женщины с первого и до последнего момента нашей жизни, с их умеренностью, материнской любовью и мудростью. Благодарю вас всех за наполнение этого мира светом и радостью. Всегда оставайтесь такими же настойчивыми и смелыми, нежными и искренними. Вы пример для подражания всем сильным мужчинам, чья решимость тает под лучезарным светом ваших глаз. С самой искренней любовью к вам, поздравляю!

***

С Международным женским днем, дорогие мои, милые коллеги! Желаю вам быть искренне любимыми и всегда красивыми, по-настоящему счастливыми и по-своему уникальными, безусловно умными и слегка темпераментными, немного строптивыми и неутомимыми, твердо целеустремленными и максимально успешными. Здоровья вам, коллеги, достатка и чудес в жизни!

***

Уважаемые коллеги! Будьте здоровы, будьте богаты! Мужчины несут вам цветы и сердца – не только в праздник – каждый день, без перерыва и конца. Желаем вам искренне здоровья крепкого, надежд на лучшее и поддержки от Бога. Пусть успехи вас в жизни не заканчиваются и улыбки в ваших глазах расцветают!

***

Примите искренние поздравления с Женским днем и позвольте от имени коллектива всей нашей компании пожелать Вам успехов в работе и счастья в личной жизни. Пусть благополучие станет Вашим постоянным спутником, жизненный путь будет ровным, а Ваши спутники добрыми и искренними друзьями!

***

Дорогие сотрудницы! Поздравляем Вас со светлым праздником Международного женского дня. Пусть Бог дарит вам здоровье, а люди не обделяют своей лаской, которой вы неизменно заслуживаете. С праздником!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2025 году в Украине празднуют День молодежи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.