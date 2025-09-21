С отданием чести и оркестром: как провожают украинских воинов с учений в Великобритании. Видео

Сеть тронуло видео теплых проводов украинских военных после учений в Великобритании. Защитникам отдавали честь и провожали с оркестром и флагами, выстроившись вдоль маршрута отъезда их автобуса.

Эксклюзивное видео оказалось в распоряжении OBOZ.UA. На кадрах видно, как военных Сил обороны Украины провожали с военным оркестром и особыми почестями после завершения боевой подготовки.

Британские бойцы, отдавая честь, выстроились в шеренгу вдоль дороги, по которой украинские военные отъезжали на автобусах.

Украинцам махали вслед, также британцы держали флаги Украины и Великобритании.

Напоследок защитников Украины благословил священник.

Что известно об операции "Интерфлекс"

Как известно, украинские военные проходят обучение в Великобритании по стандартам Королевских вооруженных сил в рамках операции "Интерфлекс", которая началась летом 2022 года.

За пять недель защитники Украины учатся тому, на что армия Британии обычно тратит шесть месяцев.

По данным британской газеты Times, каждые шесть месяцев в Британию прибывают и улетают около 130 рейсов с украинскими военными, которые после учений возвращаются в Украину воевать против РФ.

Существуют различные программы курсов: от базовой подготовки солдат до командирских курсов для закаленных воинов.

Times писала, что инструкторы в Британии пытаются подготовить украинских собратьев "к ужасам, с которыми они могут столкнуться на поле боя против России".

Поэтому подготовка проводится максимально натуралистично: на учениях используют внутренние органы животных, для выполнения "роли" раненых привлекают людей с ампутациями, над полигоном раздаются звуки выстрелов, а в небе кружат беспилотники.

Газета рассказывала, что ощущения британских инструкторов, которые в безопасности обучают украинцев, а затем возвращают их на войну, близки к "вине выживших".

Поэтому когда украинские военные отъезжают автобусами, британские военные и другие иностранные инструкторы из союзных стран выстраиваются вдоль их маршрута, отдавая честь защитникам Украины.

