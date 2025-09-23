С какого возраста могут мобилизовать в армию в Украине: подробное объяснение

В Украине из-за вооруженной агрессии России продолжается действие режимов военного положения и всеобщей мобилизации. Мужчин призывного возраста мобилизуют в армию для защиты страны.

Ранее минимальный призывной возраст составлял 27 лет, однако недавно он был изменен. Какие возрастные границы установлены законодательством для призыва в армию, читайте в материале OBOZ.UA.

С какого возраста мобилизуют в армию

Сейчас минимальный призывной возраст в Украине составляет 25 лет, и именно после его достижения гражданин подлежит мобилизации, если является военнообязанным.

Мобилизация лиц в возрастной категории от 18 до 24 лет не проводится, однако есть определенные нюансы.

Так, сейчас возникает много вопросов относительно призывного возраста, говорят юристы.

По словам специалистов, законом четко определено, что мобилизация граждан 18-24 лет пока не проводится.

Возможна ли мобилизация в 18-24 лет

Лица в возрасте 18-24 года имеют возможность добровольно заключить контракт с Вооруженными силами Украины.

Для таких военнослужащих предусмотрены соответствующие социальные льготы и выплаты.

В частности, речь идет о программе "контракт 18-24", призванной способствовать усилению подразделений ВСУ молодыми военнослужащими и улучшить мотивацию в армии.

Кроме того, лицо в возрасте 18-24 года могут мобилизовать в том случае, если оно является офицером запаса или прошло срочную службу, пояснили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Так что сейчас мобилизация касается только тех, кто уже является военнообязанным, а именно:

– мужчин от 25 лет;

– тех, кто закончил военную кафедру и получил офицерское звание.

Адвокаты отмечают, что после достижения 25-летнего возраста необходимо изменить военно-учетный документ. Это включает замену удостоверения о приписке к призывному участку на временное удостоверение военнообязанного.

