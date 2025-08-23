С Днем Государственного Флага: короткие поздравления для украинцев

Ежегодно 23 августа в Украине отмечают День Государственого Флага. Сине-желтый флаг является одним из главных символов государственности и объединяет украинцев в разных уголках мира. В этот день мы вспоминаем историю нашего флага, его значение и поздравляем друг друга с важной для страны датой.

Если вы хотите поздравить своих близких с этим праздником, выбирайте для этого только самые искренние слова. OBOZ.UA предлагает красивые и душевные поздравления, которые вы можете отправить своим близким в этот праздничный день.

Золото – в долині,

Угорі – блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він – звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символе добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

Синій, як море, як день, золотий —

З неба і сонця наш прапор ясний.

Рідний наш прапор високо несім!

Хай він, уславлений, квітне усім!

Гляньте, на ньому волошки цвітуть,

Гляньте, жита в ньому золото ллють.

З жита й волошок наш прапор ясний.

З неба і сонця, як день весняний.

С праздником национального символа! Давайте гордиться флагом и беречь нашу независимость!

***

С Днем Государственного флага Украины! Пусть сине-желтые цвета всегда вдохновляют на победы и успехи!

***

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Пусть наш флаг развевается над мирной и процветающей Украиной!

С Днем Государственного флага Украины! Гордимся нашими цветами и вместе строим лучшее будущее!

***

С праздником! Пусть сине-желтый флаг станет символом нашей силы, единства и свободы!

***

Поздравляю с Днем Государственного флага! Пусть наш флаг всегда будет знаком гордости и несокрушимого духа!

***

С праздником национальной гордости! Пусть сине-желтый флаг вдохновляет на большие достижения!

С Днем Государственного флага Украины! Пусть этот символ свободы всегда вдохновляет на победы!

***

Поздравляю с Днем Государственного флага! Пусть наш флаг всегда будет источником вдохновения и веры в лучшее!

***

С Днем Государственного флага Украины! Пусть сине-желтые цвета всегда будут символом мира и единства!

***

