С Днем Государственного Флага: короткие поздравления для украинцев
Ежегодно 23 августа в Украине отмечают День Государственого Флага. Сине-желтый флаг является одним из главных символов государственности и объединяет украинцев в разных уголках мира. В этот день мы вспоминаем историю нашего флага, его значение и поздравляем друг друга с важной для страны датой.
Если вы хотите поздравить своих близких с этим праздником, выбирайте для этого только самые искренние слова. OBOZ.UA предлагает красивые и душевные поздравления, которые вы можете отправить своим близким в этот праздничный день.
Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.
Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символе добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
Синій, як море, як день, золотий —
З неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!
Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита в ньому золото ллють.
З жита й волошок наш прапор ясний.
З неба і сонця, як день весняний.
С праздником национального символа! Давайте гордиться флагом и беречь нашу независимость!
***
С Днем Государственного флага Украины! Пусть сине-желтые цвета всегда вдохновляют на победы и успехи!
***
Поздравляю с Днем Государственного флага Украины! Пусть наш флаг развевается над мирной и процветающей Украиной!
С Днем Государственного флага Украины! Гордимся нашими цветами и вместе строим лучшее будущее!
***
С праздником! Пусть сине-желтый флаг станет символом нашей силы, единства и свободы!
***
Поздравляю с Днем Государственного флага! Пусть наш флаг всегда будет знаком гордости и несокрушимого духа!
***
С праздником национальной гордости! Пусть сине-желтый флаг вдохновляет на большие достижения!
С Днем Государственного флага Украины! Пусть этот символ свободы всегда вдохновляет на победы!
***
Поздравляю с Днем Государственного флага! Пусть наш флаг всегда будет источником вдохновения и веры в лучшее!
***
С Днем Государственного флага Украины! Пусть сине-желтые цвета всегда будут символом мира и единства!
***
