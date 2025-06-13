Россияне продают жилье и бегут из оккупированного Крыма: им не нравится климат, военные базы, цены и менталитет местных жителей

Россияне, которые так радовались оккупации Крыма, скупали на полуострове жилье и перебирались жить к морю, сейчас почему-то недовольны. Им не нравятся цены на продукты, отсутствие работы с хорошей зарплатой, жара, российские военные базы, постоянные воздушные тревоги и взрывы. Большинство россиян возвращается домой.

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Раздражают военные базы в Крыму

Россияне, которые после 2014 года активно стали скупать жилье на оккупированном полуострове и перебираться к Черному морю дышать крымским воздухом, почему-то начали возвращаться в Россию.

Сами крымские риелторы говорят, что чуть ли не больше половины таких "новых жителей" Крыма продают свои квартиры и дома либо выставляют их на аренду, а сами уезжают.

"Жители Сибири, Урала, даже Подмосковья все чаще обращаются к нам с просьбой продать или сдать их недвижимость в аренду. Когда начинаешь с ними работать, то выясняется, что прожили они тут год-два, есть те, кто и пять лет, но пришли к выводу, что Крым – это не для них. Причины разные. От того, что климат не подошел, до "СВО", – рассказывает OBOZ.UA на условиях анонимности крымский риелтор Ксения.

Женщина считает, что в последние годы основной причиной отъезда стали военные действия на оккупированном полуострове.

"Люди приехали спокойно жить возле моря, есть фрукты, наслаждаться пляжем. Ни они, ни их дети не выдерживают постоянных воздушных тревог, а уж тем более взрывов. Некоторые мне рассказывали, что у детей начинается паника. Их раздражают военные базы, которыми буквально усеян ЮБК. Очень много военных на улицах крымских городов, особенно в Севастополе, Керчи, Ялте. Военная техника на дорогах, проверки. Такое впечатление, что люди живут сами на какой-то военной базе", – рассказывает Ксения.

В последние годы в крымских городах введен режим тишины по вечерам. Нет больших и шумных концертов как ранее, рестораны и дискотеки рано закрываются. Все из-за того, что идет война.

Офисных работников и управленцев тут не ждут

Но есть и абсолютно не военные причины. Например, отсутствие работы на полуострове. Конечно, тут можно устроиться официантом или барменом. Но из-за того, что в Крым из-за войны едет очень мало туристов, рабочие места в сфере общепита сократились, да и сам бизнес сворачивается.

"Если ты сантехник, электрик, автомеханик, строитель, кондиционерщик, то работу тут вы сможете найти. Еще можно устроиться работать в образовании, медицине. Но зарплаты у вас будут крымские, а не московские. А цены московские, а летом даже выше", – рассказывает житель Ялты Николай.

Население полуострова не очень большое, официально тут проживет чуть больше полумиллиона человек. А это немного для того, чтобы развивать тут бизнес. Покупательная способность населения низкая, а зарплаты маленькие. Разве что можно рассчитывать на небольшой бизнес или связанный с туризмом.

Чтобы стать застройщиком в Крыму, нужно иметь связи и быть приближенным к власти, тогда у тебя будут земельные участки под строительство. Остальных тут к такому бизнесу не допускают.

"Я переехала в Симферополь из Сибири. Купили с мужем жилье, а вот работу найти не можем. Я менеджер, могу работать на складах, в офисе, управлять небольшим производством. Но для меня работы нет. Либо предлагают что-то малооплачиваемое, раза в два ниже, чем я получала у себя дома. Муж тоже перебивается временными заработками. Мы собираемся возвращаться назад, Крым только для летнего отдыха, жить и работать тут невозможно", – уверена россиянка Екатерина.

Многие из тех, кто решил жить на полуострове, мечтали об отдыхе у моря и заработках. Но реальность оказалась иной. Работать тут можно устроиться трактористом, в сельском хозяйстве ухаживать за виноградниками, выращивать овощи и фрукты. Или зарабатывать на туристах в летний сезон. Можно сдавать в аренду жилье, но пока с туристами тут проблема.

Но офисных работников, высокооплачиваемых управленцев, экономистов, даже хороших бухгалтеров тут не ждут. В лучшем случае можно иметь удаленную работу и жить у моря.

Ни полечиться, ни поесть

Еще одна проблема – доступ к благам цивилизации. Таким, как сетевые международные магазинов, – на полуострове их нет. Нет и хорошей медицины, если требуется провести КТ-обследование, то придется ехать в Симферополь, Ялту, Евпаторию, а в поселках ничего подобного не существует.

То, что может быть доступно по медицинской страховке в России, в Крыму получить невозможно, либо можно, но за большие деньги в частной клинике. Жители жалуются, что в медицине процветает взяточничество, на медстраховку тут никто не обращает внимания, покупать лекарства и даже бинты придется за свой счет.

В поликлиниках очереди, никакие электронные талончики не действуют.

Раздражает "понаехавших" россиян и отсутствие коммунальных благ. Частое отключение света, отсутствие воды из-за недостатка ее на полуострове. Также большие проблемы с канализацией, часто нечистоты сливаются просто в море.

"Я приехала в Крым пять лет назад. Купила землю, нужно было подключить электричество. Подала заявку, должны были выполнить в течение полугода, а я жду уже два года. Аксенову писала, получаю только отписки", – возмущается бывшая жительница Пермского края Алевтина Васильевна.

И цены – это больная тема. Россияне жалуются, что цены на продукты в магазинах и на рынках соответствуют московским, а летом даже выше. А они переезжали сюда, чтобы жизнь была дешевле.

Живу теперь в российской деревне и счастлива

Не любят тех, кто переехал на полуостров, и сами крымчане. Они считают, что эти россияне принесли к ним только хаос, мусор, высокие цены в магазинах.

"Они крымчан за людей не считают, относятся с пренебрежением, смотрят свысока. Забили все наши дороги и дворы своими автомобилями, проходу от них нет. Это они мусорят, бумажку или огрызок кинуть в урну для них ниже достоинства. Воруют в кафе салфетки и зубочистки. От них только мусор. Особенно сибиряки, им слово – они два в ответ", – говорит пенсионерка из Алушты Екатерина Васильевна.

Россияне отвечают крымчанам взаимностью. По мнению тех, кто переехал на полуостров, местные жители хамовитые, наглые, грубые, с устаревшим менталитетом, отсталые и нецивилизованные. Именно такими эпитетами они награждают жителей Крыма.

А еще новоиспеченным крымчанам не по душе здешний климат. Одно дело – приехать в отпуск на пару недель, позагорать под солнцем и покупаться в море. А другое дело – жить постоянно, когда термометр показывает 30-35 градусов жары летом, а нужно ехать в душном транспорте. А зимой льет дождь, идет мокрый снег, потом все тает и вокруг стоят лужи и грязь. За окном серое небо, а на море шторм.

"До сих пор с ужасом вспоминаю крымскую зиму, это какое-то гнусное межсезонье с ужасными ветрами, грязью на улицах. Еле дождалась лета и вернулась в свой захолустный российский северный город, березки целовала от счастья. Обожаю снежную и морозную зиму, и больше никаких мыслей о переезде в Крым на ПМЖ не возникает. Хотя работу в Крыму я нашла, и коллектив был хороший, и перспектива", – жалуется Елена из Коми.

Россияне говорят, что жить в Крыму через пару лет становится скучно. На всех экскурсиях побывали, все объездили, в море накупались. А других развлечений тут нет. Хочется концертов, спектаклей, дискотек, общения, снега.

"Пожив в Крыму, понимаешь, что тут классно только в июне и октябре. Ветер в межсезонье, дожди зимой, жара и туристы летом – то еще развлечение. Зарплаты значительно ниже, чем в Москве, где я жила, конкуренция в бизнесе высокая и не в пользу приехавших. Ограничения в свободном перемещении, на мосту постоянные очереди и досмотры, стоишь там часами. Нехватка воды создает дискомфорт. Дорогая земля и недвижимость. Прожила в Крыму три года и уехала, живу теперь в деревне недалеко от Москвы и счастлива", – написала в одном из пабликов россиянка.

Единственные россияне, кому оккупированный Крым подходит, – это пенсионеры. Если у них есть деньги купить жилье, а также хорошая пенсия, то они вполне приживаются на полуострове. Развлечения им не нужны, работа тоже. Они обходятся минимумом, жалуются на высокие цены в магазинах, на климат, но мало кто из них возвращается.