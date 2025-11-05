Родственник, друг или адвокат: может ли кто-то подать заявление на отсрочку в ЦПАУ вместо военнообязанного

В Украине с 1 ноября 2025 года начинают действовать новые правила оформления отсрочек от мобилизации. Теперь подать документы может только лично военнообязанный или с помощью Резерв+, или же в ЦНАП.

Об этом стало известно из принятого постановления Кабинета Министров Украины №1364 от 24 октября, которое появилось на официальном сайте правительства. Документ теперь запрещает подачу документам любым представителям интересов военнообязанного.

Вместо ТЦК надо идти в ЦНАП

Главные изменения заключаются в том, что с 1 ноября ТЦК больше не будут оформлять отсрочки напрямую. Теперь это станет возможно через ЦНАП или через Резерв+. Это обеспечит автоматический обмен данными между административными центрами, ТЦК и реестром "Оберіг" для прозрачности процедуры и уменьшения рисков злоупотреблений.

Кто может обратиться в ЦНАП для оформления отсрочки вместо человека

Согласно новым правилам, теперь подает документы в ЦНАП лично военнообязанный. Ни адвокат, ни родственник, ни работодатель не имеют права выполнять ни одно действие от имени заявителя, несмотря на нотариальную доверенность.

В случае с приложением Резерв+, гражданин должен иметь верифицированный аккаунт для подачи документов онлайн. Тем, кто не имеет такой возможности, можно обращаться в любой ЦНАП, независимо от места фактического проживания.

Перечень документов, которые подаются для отсрочки, остается без изменений: ими могут быть справки об учебе, подтверждение места работы, документы о состоянии здоровья или другие законные основания.

