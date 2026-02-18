Ринат Ахметов за 4 года направил на поддержку защитников Мариуполя 2,2 млрд грн: подробности

Основатель проекта "Сердце Азовстали" Ринат Ахметов за 4 года направил на поддержку защитников 2,2 млрд грн. Начиная с 2023 года проект поддержал более 8000 защитников Мариуполя – лично или через членов семей. Всего было предоставлено более 28 000 пособий: физическая и психологическая реабилитация, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержка в получении образования и трудоустройстве и тому подобное. В конце 2025 года Ринат Ахметов принял решение продолжить работу проекта, выделив на 2026 год почти 600 млн грн.

"Три года назад я принял решение о запуске проекта "Сердце Азовстали" – как знак нашей благодарности защитникам Мариуполя за их подвиг. И я горжусь, что за это время проект стал настоящей системной поддержкой для воинов и их семей. Однако благодарность и ответственность не измеряются годами. Часть наших защитников все еще находятся в плену, многие проходят тяжелый путь восстановления, а их семьи нуждаются в поддержке. И пока им нужна наша помощь – "Сердце Азовстали" будет рядом", – заявил Ринат Ахметов.

За три года работы "Сердце Азовстали" наладило активное сотрудничество с общественным сектором и органами государственной власти. Организация сотрудничает с Офисом Омбудсмана, Координационным штабом, Министерством по делам ветеранов, Министерством социальной политики, Министерством образования и науки, Министерством молодежи и спорта, Центром занятости и т.д. Для качественной помощи защитникам и защитницам "Сердце Азовстали" привлекает ведущие медицинские учреждения, центры реабилитации и протезирования, профессиональных психологов. А также сотрудничает с американскими организациями для адаптации в Украине международного опыта и эффективных методик по поддержке ветеранов.

В частности, организация первой в Украине адаптировала и внедряет методику посттравматического роста по принципу "равный-равному". Уже подготовлено 10 тренеров ПТС из числа защитников Мариуполя.

Главные планы на 2026

Помочь всем защитникам Мариуполя, которые возвращаются из плена

Предоставить еще 100 квартир защитникам Мариуполя с I или II группой инвалидности по программе "Дома". Таким образом за 4 года квартиры получат 400 защитников и защитниц.

Вывести методику посттравматического роста на национальный уровень.

Провести пилотное обучение по программе по развитию способности общин для эффективной работы с ветеранами в Буче и Каменском.

В 2026 году "Сердце Азовстали" продолжит работу в сотрудничестве с Фондом Рината Ахметова, объединяя ресурсы и экспертизу для дальнейшей системной поддержки защитников Мариуполя и их семей.