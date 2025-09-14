Рекордный результат: на Киевщине восстановили движение поездов после взрывов. Фото

Вечером 14 сентября на Киевщине восстановили движение поездов после повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате детонации боеприпасов в поезде, который перевозил военный груз. Это было осуществлено за рекордно короткое время.

Видео дня

Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский в Facebook. По его словам, теперь поезда снова будут курсировать по установленным маршрутам.

"Далее – все поезда по регулярным маршрутам", – отметил Перцовский.

Глава правления УЗ поблагодарил все железнодорожные команды, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины за "сверхоперативный рекордный результат по времени восстановления в такой ситуации".

Что предшествовало

В Фастовском районе Киевской области около 23:30 субботы, 13 сентября, раздались взрывы, не связанные с воздушной атакой РФ. В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся.

Позже в Генштабе назвали причину взрывов – детонация боеприпасов, которые перевозились по железной дороге. Это привело к повреждению железнодорожной инфраструктуры.

Председатель правления УЗ Александр Перцовский уточнил, что чрезвычайное происшествие произошло под Бояркой: в зону чрезвычайной ситуации попал поезд 73 Харьков – Перемышль. Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжили поездку поездом, 21 пассажира подвезли до Киевского вокзала автобусом. После взрывов три женщины получили острую реакцию на стресс, поэтому им оказали медицинскую помощь.

Из-за аварийного повреждения инфраструктуры под Киевом десятки пассажирских поездов были вынуждены курсировать по объездным маршрутам через Коростень и Триполье-Днестровское, что вызывает значительные изменения в графике. Часть рейсов задерживалась на несколько часов.

В полиции сообщили о начале досудебного расследования по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге. В то же время Кабинет министров держит ситуацию, произошедшую на железнодорожном перегоне Боярка – Васильков, на контроле.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области электричка на станции сбила женщину, которая перебегала железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм она погибла на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!