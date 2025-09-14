На Киевщине прогремели взрывы, задерживаются поезда: что известно

В Киевской области незадолго до полуночи 13 сентября прогремели взрывы. Они не связаны с воздушной атакой РФ.

Видео дня

В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

"На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена позже", – написал он.

Задержка поездов

В "Укрзалізниці" сообщили, что из-за повреждения инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.

"Сейчас заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад", – было сказано в сообщении.

Задерживался ряд поездов, о чем информировали на сайте "УЗ-Везем".

Чуть позже в "УЗ" сообщили, что вместо участка Здолбунов – Казатин-2 поезда будут следовать через Коростень. В объезд участка Жмеринка – Фастов-1 – через Мироновку и Триполье-Днепровское.

Между тем поезд №23 Киев – Хелм уже направился измененным маршрутом через Коростень с задержкой, поезд ускорен для ее сокращения. Пассажиров со станции Бердичев должен был забрать поезд №31 с последующей пересадкой.

"Также будет развернут и отправлен измененным маршрутом поезд №139 Киев – Каменец-Подольский, №141/143 Сумы, Чернигов – Рахов и №21/103 Краматорск, Харьков – Львов", – добавили в "УЗ".

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области электричка на станции сбила женщину, которая перебегала железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм она погибла на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!