Поезда задерживают более чем на 4 часа и курсируют по измененным маршрутам: произошла чрезвычайная ситуация
Из-за аварийного повреждения инфраструктуры под Киевом десятки пассажирских поездов вынуждены курсировать по объездным маршрутам через Коростень и Триполье-Днестровское, что вызывает значительные изменения в графике. Часть рейсов уже задерживается на 2-4 часа, а восстановление штатного движения возможно только после завершения ремонтных работ.
Об этом сообщает "Укрзалізниця". Авария произошла на направлении вблизи станции Боярка, что заставило оперативно перестроить маршруты десятков поездов.
Специалисты ГСЧС, железнодорожники и другие аварийные службы работают на месте круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия инцидента и как можно быстрее восстановить штатное движение. В то же время пассажиров предупреждают: в течение суток возможны задержки рейсов до 2–3 часов, а некоторые поезда опаздывают даже более 4 часов.
Какие поезда курсируют по объездным маршрутам
Чтобы обеспечить безопасность и непрерывность движения, "Укрзалізниця" перенаправила ряд рейсов. Они курсируют двумя большими объездными направлениями, через Коростень и через Триполье-Днестровское – Мироновку. Через Коростень теперь идут такие поезда:
- №1/123 Харьков – Ворохта, Ивано-Франковск;
- №73 Харьков – Перемышль;
- №79 Днепр – Львов;
- №119 Днепр – Холм;
- №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм – Львов;
- №24 Холм – Киев;
- №92 Львов – Киев;
- №52 Перемышль – Киев;
- №9/159 Киев – Будапешт, Трускавец;
- №750 Ужгород – Киев.
Через Триполье-Днестровское – Мироновку курсируют:
- №22/104 Львов – Харьков, Краматорск;
- №130/126/90 Мукачево, Перемышль – Полтава, Кременчуг, Киев;
- №106 Одесса – Киев;
- №260/258 Чоп, Ясиня – Кременчуг, Кропивницкий;
- №82/81 Ужгород – Киев;
- №14 Солотвино – Киев;
- №716 Перемышль – Киев;
- №76 Кривой Рог – Киев;
- №140 Каменец-Подольский – Киев;
- №139 Киев – Каменец-Подольский;
- №143/141 Сумы, Чернигов – Рахов;
- №21/103 Харьков, Краматорск – Львов;
- №113 Харьков – Львов;
- №755 Киев – Луцк;
- №753 Кривой Рог – Киев;
- №265 Киев – Одесса;
- №117 Киев – Жмеринка;
- №715 Киев – Перемышль.
Несмотря на изменения маршрутов, ряд поездов опаздывает значительно больше, чем прогнозируемые 2-3 часа. Наибольшие задержки достигают более 4 часов. Наиболее существенные задержки:
- №139/140 Киев – Каменец-Подольский (+4:10);
- №89/90 Перемышль – Киев (+4:07);
- №125/126 Мукачево – Кременчуг (+4:07);
- №129/130 Мукачево – Полтава (+4:07).
Задержки 2-3 часа:
- №21/22 Харьков – Львов (+3:12);
- №103/104 Краматорск – Львов (+3:12);
- №21/22 Львов – Харьков (+2:56);
- №103/104 Львов – Краматорск (+2:56).
Задержки до 2 часов:
- №259/260 Чоп – Кременчуг (+1:51);
- №141/142 Чернигов – Ивано-Франковск (+1:40);
- №143/144 Сумы – Рахов (+1:40);
- №79/80 Днепр – Львов (+1:35);
- №119/120 Днепр – Холм (+1:19);
- №715/716 Перемышль – Киев (+1:13);
- №111/112 Изюм – Львов (+1:10);
- №35/36 Одесса – Перемышль (+1:08);
- №51/52 Киев – Перемышль (+1:08).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд №795/796 Кременчуг – Киев. Остановки поезда предусмотрены на станциях: Знаменка, им. Тараса Шевченко, Корсунь-Шевченковский, а также в пределах г. Киев – станция Выдубичи-Трипольские.
