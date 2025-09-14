Поезда задерживают более чем на 4 часа и курсируют по измененным маршрутам: произошла чрезвычайная ситуация

Из-за аварийного повреждения инфраструктуры под Киевом десятки пассажирских поездов вынуждены курсировать по объездным маршрутам через Коростень и Триполье-Днестровское, что вызывает значительные изменения в графике. Часть рейсов уже задерживается на 2-4 часа, а восстановление штатного движения возможно только после завершения ремонтных работ.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Авария произошла на направлении вблизи станции Боярка, что заставило оперативно перестроить маршруты десятков поездов.

Специалисты ГСЧС, железнодорожники и другие аварийные службы работают на месте круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия инцидента и как можно быстрее восстановить штатное движение. В то же время пассажиров предупреждают: в течение суток возможны задержки рейсов до 2–3 часов, а некоторые поезда опаздывают даже более 4 часов.

Какие поезда курсируют по объездным маршрутам

Чтобы обеспечить безопасность и непрерывность движения, "Укрзалізниця" перенаправила ряд рейсов. Они курсируют двумя большими объездными направлениями, через Коростень и через Триполье-Днестровское – Мироновку. Через Коростень теперь идут такие поезда:

№1/123 Харьков – Ворохта, Ивано-Франковск;

№73 Харьков – Перемышль;

№79 Днепр – Львов;

№119 Днепр – Холм;

№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм – Львов;

№24 Холм – Киев;

№92 Львов – Киев;

№52 Перемышль – Киев;

№9/159 Киев – Будапешт, Трускавец;

№750 Ужгород – Киев.

Через Триполье-Днестровское – Мироновку курсируют:

№22/104 Львов – Харьков, Краматорск;

№130/126/90 Мукачево, Перемышль – Полтава, Кременчуг, Киев;

№106 Одесса – Киев;

№260/258 Чоп, Ясиня – Кременчуг, Кропивницкий;

№82/81 Ужгород – Киев;

№14 Солотвино – Киев;

№716 Перемышль – Киев;

№76 Кривой Рог – Киев;

№140 Каменец-Подольский – Киев;

№139 Киев – Каменец-Подольский;

№143/141 Сумы, Чернигов – Рахов;

№21/103 Харьков, Краматорск – Львов;

№113 Харьков – Львов;

№755 Киев – Луцк;

№753 Кривой Рог – Киев;

№265 Киев – Одесса;

№117 Киев – Жмеринка;

№715 Киев – Перемышль.

Несмотря на изменения маршрутов, ряд поездов опаздывает значительно больше, чем прогнозируемые 2-3 часа. Наибольшие задержки достигают более 4 часов. Наиболее существенные задержки:

№139/140 Киев – Каменец-Подольский (+4:10);

№89/90 Перемышль – Киев (+4:07);

№125/126 Мукачево – Кременчуг (+4:07);

№129/130 Мукачево – Полтава (+4:07).

Задержки 2-3 часа:

№21/22 Харьков – Львов (+3:12);

№103/104 Краматорск – Львов (+3:12);

№21/22 Львов – Харьков (+2:56);

№103/104 Львов – Краматорск (+2:56).

Задержки до 2 часов:

№259/260 Чоп – Кременчуг (+1:51);

№141/142 Чернигов – Ивано-Франковск (+1:40);

№143/144 Сумы – Рахов (+1:40);

№79/80 Днепр – Львов (+1:35);

№119/120 Днепр – Холм (+1:19);

№715/716 Перемышль – Киев (+1:13);

№111/112 Изюм – Львов (+1:10);

№35/36 Одесса – Перемышль (+1:08);

№51/52 Киев – Перемышль (+1:08).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд №795/796 Кременчуг – Киев. Остановки поезда предусмотрены на станциях: Знаменка, им. Тараса Шевченко, Корсунь-Шевченковский, а также в пределах г. Киев – станция Выдубичи-Трипольские.

