'Ребенок счастлив': 4-летняя Афина из Кривого Рога прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Афина родом из семьи переселенцев из Херсонской области, сейчас они живут в Кривом Роге. 4 апреля 2025 года, когда Россия нанесла удар по городу, один из взрывов прогремел возле детской площадки, где девочка гуляла с мамой. Афина получила многочисленные осколочные травмы и переломы. Недавно она прошла курс физической реабилитации и психологического восстановления, организованный Фондом Рината Ахметова.

Видео дня

"Мы очень благодарны Фонду, что предоставляют возможность детям побывать в таких местах и пройти лечение. Мы здесь проходим различные процедуры: бассейн, солевая комната, массаж. Также ходим к лошадям, гуляем по горам и в лесу, дышим свежим воздухом. Афина довольна, ей нравится, здесь много деток. Ребенок счастлив! Она бегает, играет, ей все интересно", – рассказывает мама девочки Мария.

Реабилитация от Фонда Рината Ахметова помогла Афине восстановить подвижность ноги, укрепить мышцы и уменьшить последствия травмы. Мама Афины говорит, что те ужасные события оставили глубокий след в сердце ребенка.

"После ранения она постоянно расспрашивала, как так случилось, что у нее такие травмы. Я не знала, что ответить, чтобы ее не травмировать", – рассказывает Мария.

Поэтому психологическая поддержка является чрезвычайно важной. Благодаря ей девочка чувствует себя лучше. Ее жажда жизни и боевой характер помогают преодолевать трудности, и это особенно символично, ведь ее имя – как у греческой богини, воплощающей силу и стойкость.

"Афина такая боевая, с характером. Такая прямо настоящая богиня войны! Она будет той девочкой, которая сможет за себя постоять", – смеется мама.

В рамках проекта "Реабилитация раненых детей" программы "Ринат Ахметов – Детям!" Фонд оказывает помощь детям до 18 лет, которые получили тяжелые травмы в результате войны.

Благодаря программе разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей со всей Украины.

Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Если вашим детям или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800 50 90 01 (работает с понедельника по пятницу).