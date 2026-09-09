Раскрыта тайна "Ай-Петри": Порошенко на выставке вооружений MSPO 2026 рассказал, чем собирается удивить оккупантов

Петр Порошенко, находящийся в польском городе Кельце на крупнейшей в Центральной и Восточной Европе выставке по безопасности и оборонным технологиям MSPO 2026, рассказал о втором дне экспозиции. По его словам, впервые с момента разработки на выставке можно увидеть комплекс противодействия технической разведке "Ай-Петри", который Фонд Порошенко активно поставляет в войска.

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Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

"Украина очень мощно представлена на этой выставке, предлагая комплексные решения в сфере безопасности для стран региона. И мне очень приятно, что "Ай-Петри" сегодня является одним из центральных экспонатов нашей экспозиции. Это первое публичное появление "Ай-Петри" в открытом доступе. Два года она была абсолютно закрыта, даже внешний вид. На сегодняшний день мы нашли технические возможности, как обеспечить безопасность интеллектуальной собственности компании и защитить применение "Ай-Петри" Вооруженными Силами Украины, их использование на Ближнем Востоке и в других регионах", – рассказал Порошенко.

"Это и есть демонстрация того, как мы должны опережать российских оккупантов на два шага или, как минимум, на два месяца. Именно так мы ослепляем "Шахеды", именно так мы отводим их от конечной цели, именно так мы противодействуем, в том числе, электрическим "Шахедам", в том числе управляемым авиационным бомбам. И тот факт, что собралась очередь для того, чтобы получить информацию от партнеров, представителей посольств, представителей вооруженных сил – для нас это очень важно", – говорит Порошенко.

"Я хотел бы поблагодарить наши Вооружённые Силы, поблагодарить команду, которая на сегодняшний день так эффективно работает для того, чтобы быть умнее и эффективнее, чем российские вооружённые силы. Надеюсь, мы вернемся с чрезвычайно большим количеством партнеров", — отметил пятый президент.

"Еще один вопрос, который мы сегодня имели возможность обсудить на выставке, — это переговоры о возможных поставках в Украину — пока не буду раскрывать секрет, но речь идет о самолетах, способных эффективно противостоять реактивным "Шахедам". А также о поставках ракет, конкурентоспособных по цене, по скорости, превышающей 700 километров в час, и по высоте применения. И объединив их с комплексом "Ай-Петри", с радиолокационной системой и с программным обеспечением, мы сможем, надеюсь, удивить россиян", – подчеркнул Петр Порошенко.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боевого соприкосновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В прошлом году Порошенко сообщил о заключении контракта с Министерством обороны.