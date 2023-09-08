Мама моего друга Игоря, написала, что хотела бы дожить и увидеть возмездие, настигшее агрессора, и последующее покаяние россиян.

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Присоединяюсь. Хочу увидеть. Очень хочу.

Но полагаю, что если возмездие может догнать безумного соседа, то о покаянии говорить не приходится. Не реально.

Во всей российской истории, несмотря на длиннейший список преступлений власти против собственного народа и народа против соседей и самого себя, случаев покаяния не обнаружено.

Попытки были. Вернее, была попытка. Закончилась признанием заслуг эффективного менеджера.

Все войны были справедливы и освободительны. Народы не порабощались, а освобождались. А чтобы уничтожить кого, так это только янки с индейцами сделали, а сотни малых народов Сибири, Севера и Дальнего Востока радостно влились в имперскую семью!

Никогда не признавать ни своих ошибок, ни своего безумия, ни своей пугающей жестокости, ни своей агрессивности - ничего очевидного, ничего из реальной истории - это образ мышления, принцип существования государства российского. Основная скрепа от момента, когда безумный садист Петр слепил этого гомункулуса, и по сегодняшний день, когда другой безумец, правда маленький и плешивый, пытается изобразить былое “величие".

Покаяния не будет. Даже если чумная территория будет окружена стеной, оттуда будет доноситься вой о невинности и несправедливом унижении. Всегда правые убийцы, насильники, мародеры будут говорить, что им не в чем каяться и не о чем сожалеть.