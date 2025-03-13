Пурим: что это за праздник и как правильно поздравлять

Пурим — один из важных праздников в еврейском календаре, отмечающий историческую победу евреев над злом. Этот праздник связан с событиями, описанными в Книге Есфирь, где царица Есфирь спасла свой народ от гнева Амана, советника царя Ахашвероша, который планировал уничтожить всех евреев в Персии. Именно благодаря решительности и смелости Есфирь, евреи смогли избежать страшной судьбы, а их враг был наказан.

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История праздника Пурим

Амана, разъяренного из-за того, что Мордехай, двоюродный брат и приемный отец Эстер, отказался ему поклониться, было спланировано уничтожение еврейского народа. Однако Есфирь, узнав об этом заговоре, открыла свою еврейскую принадлежность царю и смогла помешать этому ужасному плану. Благодаря ее решительности и мужеству, Пурим превращается в день радости, а не трагедии для еврейского народа.

Традиции празднования Пурима

Пурим отмечается ежегодно 14 числа еврейского месяца Адара, и этот праздник обычно сопровождается веселыми торжествами. Одной из основных традиций является маскарад — люди одеваются в костюмы, символизирующие разные роли в истории, а также наслаждающиеся разнообразными блюдами, в частности, традиционными печеньями Hamantaschen, напоминающими форму шапки Гамана. Кроме того, на Пурим пьют вино и проводят время в кругу семьи, поддерживая праздничную атмосферу.

Чтение Мегиллы

Чтение Мегиллы (Книги Есфирь) является важным элементом празднования Пурима. Во многих еврейских общинах это происходит в синагозах, где люди слушают историю спасения евреев. Часто во время чтения Мегиллы все присутствующие шумно реагируют на имя Амана, воздавая ему уважение за его поражение. Также не редко организуют инсценировку Пурима, позволяющую воспроизвести историю в более легком и веселом формате.

Пурим не только праздник радости, но и время для отдачи. Это день, когда евреи практикуют благотворительность, даря подарки и помощь нуждающимся. Они также дарят угощение друг другу, чтобы укрепить связи в обществе и семье. Как и в Книге Есфирь, где было приказано помочь бедным и нуждающимся, Пурим является прекрасной возможностью сделать добро.

Когда Пурим 2025

В этом году Пурим приходится на вечер 13 марта и продлится до вечера 14 марта. Это отличный момент, чтобы собраться вместе с близкими, поделиться праздничной едой, улыбками и радостью. Пурим – это праздник, который не только напоминает об исторических событиях, но и дает возможность укрепить связи в семье, среди друзей и в обществе, помогая нуждающимся в поддержке.

Как поздравить с Пуримом

Это праздник радости и единства, поэтому поздравления с Пуримом должны быть теплыми и положительными. Поздравьте своих родных, друзей или коллег словами "Хаг Пурим sameach!" (Счастливого Пурима!) или поделитесь радостью и благими пожеланиями на этот день. Пурим – это время празднований, поэтому приветствия должны подчеркивать атмосферу веселья, дружбы и единства.

Желаю вам и вашей семье радостного Пурима!

Счастливого Пурима всем – чудесного праздничного дня!

Надеюсь, что вам понравится много Hamantaschen на этом Пурими!

Празднуйте Пурим в этом году, вспоминая о храбрости Есфирь!

Поделитесь своей внутренней радостью с миром этого Пурима!

Празднуем в этом году Пурим вместе!

Пусть Пурим 2025 год принесет радость в вашу жизнь!

Уважайте устойчивость нашей еврейской общины этого Пурима!

С Пуримом поздравляю!

Пусть жизнь наполнится теплом,

Пусть улыбки повсюду окружают,

Любовью пусть искрится дом.

Пусть изобилие растет,

Успехи достигают новой высоты.

Пусть праздник Пурима исполняет

Все самые заветные мечты!

Наступает праздник Пурим, с чем я тебя и поздравляю! Пусть этот красочный карнавал веселья никогда не заканчивается и всегда дарит тебе феерическую радость! Пусть твоя жизнь будет красивой! Счастливого праздника!

Пусть Пурим подарит вам

Веселья много и всех благ,

Здоровье, чтобы к врачам

Не приближаться ни на шаг!

Пусть растут ваши доходы,

Пусть Бог удачу вам пошлет!

Пусть праздник мира и свободы

Вам счастья многое принесет!

Мира в доме, счастья в каждом уголке, улыбок на каждом лице, рядом родного и близкого человека. Пусть здоровье не подводит, а в трудные моменты всегда рядом будет надежный и верный спутник. Поздравляю с Пуримом!

Всех угощают гоменташи

И безудержно пьют вино.

В Пурим поднимем наши чаши,

Пусть льется через край оно.

И прославим мы Царя

И добрым словом вспомим.

Ведь Ахашверошу благодаря

Евреям предоставили возможность выживать!

OBOZ.UA ранее писал о традициях самого веселого еврейского праздника Пурим.

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