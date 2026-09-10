Простые вещи спасают жизнь: что нужно делать, чтобы защититься от реактивных "Шахедов"

Реактивные "Шахеды", в отличие от обычных, могут преодолевать расстояние до цели значительно быстрее, поэтому после появления звука БПЛА важно действовать без промедления. В помещении прежде всего следует отойти от окон, а на улице – оставить открытое пространство.

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Даже несколько секунд могут значительно снизить риск получения травм от осколков, стекла и других опасных предметов. Об этом сообщает Telegram-канал "Мониторинг и Мольфар".

Простые правила, чтобы сохранить жизнь

Реактивные "Шахеды", которыми РФ усилила атаки на Украину, особенно опасны из-за высокой скорости, поэтому в такой ситуации не стоит полагаться на догадки. То, что дрон якобы "высоко", "уже пролетел" или его звук слышен с другой стороны, не означает, что опасность миновала.

Человек не может увидеть всю траекторию БПЛА и предсказать, куда он будет двигаться дальше. К тому же у реактивного варианта промежуток между моментом, когда его услышали издалека, и приближением к опасному расстоянию может быть значительно короче.

"Дома – подальше от окон, во внутреннюю часть квартиры. На улице – из открытого пространства в укрытие или, если времени уже нет, за прочное препятствие", – говорится в сообщении.

Если рядом есть укрытие и добраться до него можно безопасно, стоит им воспользоваться. Главное – не паниковать, но и не оставаться у окон или в других местах, где стекло и обломки могут попасть прямо в вас.

Реактивные "Шахеды" сложнее перехватить

Стоит отметить, что реактивный дрон-камикадзе Shahed-238, получивший в России название "Герань-3", является дальнейшим развитием беспилотников Shahed-131/136. Его главной особенностью является турбореактивный двигатель, заменивший поршневую силовую установку, использовавшуюся в предыдущих моделях.

Если Shahed-136 способен лететь со скоростью около 180–200 км/ч, то Shahed-238 может разгоняться примерно до 600 км/ч, а при пикировании на цель – до более 700 км/ч. Из-за такой скорости дрон сложнее своевременно обнаружить и перехватить, что делает его более опасным средством воздушной атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, российские реактивные "Шахеды" при полете на Киев используют один и тот же маршрут. Такая траектория может быть связана с работой LTE-модемов беспилотников через мобильные сети Беларуси.

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