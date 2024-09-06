Сейчас мы находимся в таймлайне кратких форматов. Короткие видео, короткие тексты, короткие серии. Исследователи-социологи и психологи часто выражают обеспокоенность, что людям сложнее сконцентрироваться на длительной истории, поэтому чтение под угрозой. Что мы можем сделать, чтобы исправить это? Просто читать самим и делиться своим опытом с другими.

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Я вже 7 років практикую просту річ. Коли прочитав книгу – лишаю у Facebook на своїй сторінці коротку рецензію. Так, вона суб’єктивна. Але так я знайомлю своїх друзів з творами, які можливо їх зацікавлять і підштовхнуть присвятити вечір читанню, а не YouTube чи думскролінгу. Чотири роки тому я хотів прочитати стандартно 52 книжки, тобто одну книгу на тиждень. Прочитав у підсумку понад сто. Як і в усі наступні роки. І мене часто запитують – як читати так само швидко?

Немає жодних секретів та таємних технологій. Я не вмію читати по діагоналі чи через слово. На жодні курси скорочитання я не ходив, унікальним методикам не навчався.

Відповідь значно простіша. Треба просто читати. Ось просто брати книгу до рук і читати.

Як допомогти людям читати?

Розширювати асортимент . З початком повномасштабної війни видавці почали фіксувати, що попит українців на читання зріс. Нам захотілось більше дізнатись про свою історію і своїх митців, тому на наш книжковий ринок постійно виходять все нові й нові книги – про Україну, від українців – не лише "класиків", а й сучасників, часто дуже молодих. Зі світовими бестселерами, особливо в бізнес-літературі, справи трохи повільніші. Щоб зробити їх доступнішими, ми разом з Folio придбали права на переклад і друк шістьох кращих бізнес-книг за рейтингом Forbes-2022. Вийдуть вже до кінця року. Українцям хочеться якісного книжкового продукту, і вони мають право отримувати його своєю мовою. Сподіваюсь, ця ініціатива змотивує інших бізнесменів долучитись до книговидавництва. Користі для суспільства значно більше, ніж витрат.

. З початком повномасштабної війни видавці почали фіксувати, що попит українців на читання зріс. Нам захотілось більше дізнатись про свою історію і своїх митців, тому на наш книжковий ринок постійно виходять все нові й нові книги – про Україну, від українців – не лише "класиків", а й сучасників, часто дуже молодих. Зі світовими бестселерами, особливо в бізнес-літературі, справи трохи повільніші. Щоб зробити їх доступнішими, ми разом з Folio придбали права на переклад і друк шістьох кращих бізнес-книг за рейтингом Forbes-2022. Вийдуть вже до кінця року. Українцям хочеться якісного книжкового продукту, і вони мають право отримувати його своєю мовою. Сподіваюсь, ця ініціатива змотивує інших бізнесменів долучитись до книговидавництва. Користі для суспільства значно більше, ніж витрат. Робити читання доступнішим. Книги – це недешево, особливо коли читаєш багато. Тому кожен з нас може допомогти іншим мати доступ до хороших творів. Обмінюйтесь книгами, даруйте їх громадським бібліотекам. За кілька років ми встановили вже понад 70 буккросингів у громадських місцях та подарували у них як мінімум 30 000 книг. І продовжуємо робити це далі.

Коли і де читати?

Виправдання, яке чую від людей найчастіше – відсутність часу на читання. Але давайте будемо чесними із собою – це суто питання пріоритету. Всі ми маємо лише 24 години на добу. Ви можете проаналізувати свій денний графік і знайти там вільний слот часу для книги. Для гортання стрічки соцмереж він же знаходиться, правда?

Насправді все просто. Одна книга – це в середньому 350 сторінок. Щоб закінчити її протягом тижня, потрібно щодня читати по 50 сторінок. Це легко. Наприклад, перед сном. Замість серфінгу в Інтернеті. Або за сніданком, знову ж таки замість телефону в руці. Читати можна будь-де. У машині (якщо, звичайно, ви не за кермом). У громадському транспорті. Нарізайте велику задачу на дрібні складові – це правило працює і в читанні.

Людина – хитра істота. Якщо вона чогось справді хоче, то знайде для цього час і можливість.

Яку "форму" читання обрати?

Я консервативно віддаю перевагу паперовим книгам. Але зараз є й альтернативи, які особисто для вас можуть бути зручнішими.

Читання на гаджетах. Спеціалізовані додатки на смартфоні або ж електронний рідер. В цьому випадку книги, ціла бібліотека, завжди у вас під рукою. Не займає зайвого місця, на має зайвої ваги в рюкзаку чи не потребує простору на полиці. Просто чекає, коли ви оберете її замість гортання стрічки в соцмережах.

Спеціалізовані додатки на смартфоні або ж електронний рідер. В цьому випадку книги, ціла бібліотека, завжди у вас під рукою. Не займає зайвого місця, на має зайвої ваги в рюкзаку чи не потребує простору на полиці. Просто чекає, коли ви оберете її замість гортання стрічки в соцмережах. Аудіокниги. Не зовсім про читання, а про слухання. Але якщо ви добре сприймаєте інформацію аудіально та маєте справи, які займають тіло, але не потребують свідомого занурення в процес – це для вас. Цей метод чудово комбінується зі спортом, прогулянками чи хатніми справами. Далі проста арифметика. Якщо ви хоча б годину в день бігаєте на тренажері чи йдете/їдете на роботу – це 312 годин прослуховування книг на рік. Навіть якщо одна книга триває десять годин, за рік – це близько 30 книг.

Що читати?

Немає сенсу читати лише книги зі списків рекомендацій від знаменитостей, з книжкових рейтингів чи модних оглядів. Рекомендації, звісно, важливі. Але всі ми різні, тож будь-яка порада, навіть від найвідомішого літературного критика чи бізнес-гуру, є суб’єктивною. Тому:

Не гайте час на те, що вам нецікаво. Не відбивайте у себе бажання читати, силуючи себе творами, які вам "не заходять". Навіть якщо вони є визнаними бестселерами і їх рекомендував сам Білл Гейтс. Не подобається книга – кидайте. Максимум – прочитайте останні десять сторінок із чистої цікавості.

Не відбивайте у себе бажання читати, силуючи себе творами, які вам "не заходять". Навіть якщо вони є визнаними бестселерами і їх рекомендував сам Білл Гейтс. Не подобається книга – кидайте. Максимум – прочитайте останні десять сторінок із чистої цікавості. Шукайте "свої" книги. В світі безліч жанрів, тем та авторів. Серед них ви точно знайдете щось своє. І жодної різниці, що це буде. Детективи чи фантастика, книги з трейдингу чи наукпопу, "ванильні" романи або мемуари цікавих вам особистостей. Наприклад, у моєму суб'єктивному топі прочитаних книг повно маловідомих та творів нерозкручених авторів. Читаєте ви і цікаво має бути вам. І неважливо, що про це думають інші — про смаки не сперечаються. Головне, щоб ви отримували від прочитаного насолоду.

І головне. Навіщо читати?

Тут кожен обирає сам. Головне – підібрати ключик до себе і знайти, що вам потрібно найбільше. Самовдосконалюватись, отримувати більше фахової інформації з вашої галузі, якісно розвантажувати мозок після складних новин чи просто тримати себе в інтелектуальному тонусі. Є потреба, є стимул, є мотивація – тож знайдеться і час, і місце, і можливість.