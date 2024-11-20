'Проснулись' на 1001 день войны: сеть взорвалась мемами из-за 'обеспокоенности' посольств возможным ударом РФ по Украине

20 ноября в Киеве несколько посольств приостановили свою работу из-за угрозы массированного ракетного удара со стороны России. Сотрудникам этих посольств также было рекомендовано быть готовыми немедленно скрыться при объявлении воздушной тревоги.

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На фоне "обеспокоенности" западных стран, пользователи социальных сетей, чтобы не впадать во всеобщую панику, взорвались мемами и шутками. OBOZ.UA собрал лучшие мемы, созданные украинцами.

Так, в соцсетях отметили, что послы западных стран внезапно "проснулись" и решили прекратить работу из-за угрозы атак со стороны РФ, хотя полномасштабная война длится уже 1001 день и угроза существует постоянно.

Некоторые в сети также предположили, что в посольствах решили "устроить себе выходной" через выход 20 ноября игры Stalker 2.

В то же время некоторые украинцы в соцсетях снова собрались в "умиральную яму" из-за угроз, распространяемых российской пропагандой, о ядерном ударе в ответ на разрешение США бить по РФ дальнобойным оружием.

В то же время из "позитивного" украинцы отметили, что, возможно, не надо будет идти завтра на работу.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве 20 ноября приостановило работу из-за "угрозы массированного ракетного удара" войск РФ по Украине. Вслед за американскими дипломатами подобное заявление сделали их коллеги из посольства Испании в нашей стране. СМИ также начали сообщать об аналогичных решениях дипломатических представительств Греции и Италии в Украине.

В Силах обороны Украины в ответ на это отметили, что на самом деле пока нет оснований для того, чтобы ожидать большей от недавней атаки России, потому что россияне несколько ограничены в количестве средств поражения.

Напомним, что только в воскресенье, 17 ноября, РФ устроила самую массовую комбинированную атаку за как минимум последние несколько месяцев. Ночью и утром государство-агрессор запустило по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Украинская ПВО тогда уничтожила более 140 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. Соответствующий указ главный военный преступник России подписал на 1000-й день полномасштабной войны против Украины.