Прохладно, а ночью местами заморозки: чем удивит погода в четверг, 8 мая

Погода в Украине в четверг, 8 мая, будет прохладной – ожидается еще одна волна холода с северных направлений. Наиболее ощутимым похолодание будет на западе страны, где ночью на поверхности почвы вероятны заморозки.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра. В то же время кратковременные дожди возможны на Закарпатье, а также на юго-востоке страны.

"Большинство территории страны – без осадков в поле несколько повышенного давления, лишь в Карпатском регионе и на юго-востоке, ночью и на юге страны, атмосферные фронты принесут кратковременные дожди", – рассказали синоптики.

Ночью в четверг в северо-западной части на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов - объявлен I уровень опасности, желтый.

Ветер в четверг будет преимущественно северного направления, от 5 до 10 м/с.

Столбики термометров днем будут показывать от +15 до +20 градусов, на севере и западе синоптики прогнозируют от +10 до +13 градусов; в центральных регионах ожидается от +16 до +18.

Температура ночью в северных и большинстве западных областей от +1 до +6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0-3. На остальной территории ночью от +6 до +11.

Также в Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности в Украине, кроме части западных, центральных и восточных областей.

Как писал OBOZ.UA, в целом с 6 по 9 мая погода в нашей стране будет прохладной практически во всех регионах. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах даже дожди с мокрым снегом.

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