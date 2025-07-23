Пристегнулся на ходу, а об ученике забыл: на Львовщине патрульные поймали инспектора по вождению на нарушении правил. Видео

На Львовщине патрульные обнаружили грубое нарушение правил дорожного движения со стороны инструктора автошколы. Мужчина, который должен был бы обучать будущих водителей соблюдению ПДД, сам стал нарушителем.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области. Нарушение зафиксировали во время движения учебного автомобиля. Инструктор и его ученик не были пристегнуты ремнями безопасности во время движения автомобиля.

После того как инструктор заметил полицейских, он быстро пристегнулся прямо во время движения, тогда как ученик остался без ремня. Действия специалиста, который должен был бы быть примером, попали на видео.

"Увидев полицейских, инструктор на ходу пристегнулся, а вот желающий получить водительское удостоверение – нет. Вина признана – инструктор привлечен к ответственности", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Сетью начала распространяться информация о новых жестких правилах сдачи водительских экзаменов и обязательной видеофиксации, однако на самом деле это лишь проект приказа МВД, который еще не вступил в силу. Все изменения, включая новые интервалы между попытками и требованиями к камерам пока находятся на этапе согласования и могут вступить в силу не раньше осени.

Кроме этого, украинцам не надо посещать сервисные центры МВД, чтобы заменить утраченный или поврежденный техпаспорт на авто, или заменить его после изменения персональных данных. Это теперь можно сделать, просто имея смартфон с приложением Дія, а получить готовый документ – через "Укрпочту".

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева любитель "дрифта" на Porsche устроил опасное шоу на парковке одного из торговых центров. Развлечения владельца элитного авто прекратили патрульные полицейские.

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