Моментальная карма: в Киеве водитель элитного авто устроил 'дрифт' на парковке ТЦ и поплатился. Видео

В Дарницком районе Киева любитель "дрифта" на Porsche устроил опасное шоу на парковке одного из торговых центров. Развлечения владельца элитного авто прекратили патрульные полицейские.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Как именно наказали нарушителя ПДД, пока не известно.

Что произошло

"Водителю на Porsche не повезло. Киев, ТЦ "Аркадия" на Осокорках", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как водитель элитного авто устроил шоу на парковке торгового центра, опасно "дрифтуя" среди машин на стоянке. В какой-то момент Porsche резко остановился и на записи видно, что к нарушителю подъехали патрульные полицейские.

Что предшествовало

Ранее в Киеве правоохранители уже привлекли к ответственности 24-летнего "любителя дрифта". Тогда водитель BMW устроил опасное "шоу" среди припаркованных машин возле ТРЦ Ретровиль. На 24-летнего мужчину составили сразу два административных материала, а также изъяли авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева водитель BMW на скорости снес дорожный знак, протаранил легковушку и врезался в металлическое ограждение. Как оказалось, у нарушителя ПДД были признаки алкогольного опьянения, а за руль он сел не имея соответствующих документов.

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