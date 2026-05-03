Присоединились уже 25 предприятий: Свириденко сказала, сколько целей сбила частная ПВО

Экспериментальный проект создания частного ПВО, который Правительство запустило в ноябре 2025 года, уже дает практический результат. 25 украинских предприятий из разных областей уже присоединилось к усилению многоуровневой системы противовоздушной обороны страны. По состоянию на 3 мая уже сбито более 10 вражеских беспилотников, в частности Shahed и Zala.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она также добавила краткую инструкцию, как присоединиться к этому проекту.

По словам главы правительства, все эти предприятия уже получили соответствующий статус от Минобороны и сейчас проходят этап формирования собственных групп ПВО.

"Несколько таких групп уже выполняют боевые задачи. По состоянию на сегодня уже сбито более 10 вражеских беспилотников, в частности Shahed и Zala", – говорится в сообщении.

По словам Свириденко, это пример того, как государство, частный сектор и военные могут совместно усиливать защиту критически важных объектов. В то же время это дает возможность масштабировать способности ПВО без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.

"Для предприятий, которые хотят присоединиться к проекту, предусмотрен четкий механизм: подача заявления в Минобороны, проверка соответствия компании определенным критериям, формирование группы, подготовка людей и дальнейшая работа в координации с Воздушными Силами ВСУ. Для критических предприятий действует упрощенный порядок подачи – они получают полномочия по декларативному принципу", – отметила Свириденко.

Она также добавила, что отправить заявление об участии в экспериментальном проекте можно на е-почту Минобороны: [email protected].

"Цель – усилить защиту непосредственно на местах и сокращать время реагирования на воздушные угрозы. Все решения принимаются под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны ВСУ", – резюмировала свое сообщение премьер-министр Украины.

Напомним, что 12 апреля 2026 года в Украине начали работать первые элементы частной системы противовоздушной обороны, созданной на основе дистанционно управляемых пулеметов. Новое решение уже применяется для защиты критической инфраструктуры и доступно для заказа бизнесом.

Ранее стало известно о том, что по состоянию на апрель 2026 года в Украине продолжает расширяться проект частной противовоздушной обороны, к которому уже присоединились десятки предприятий. Инициатива призвана усилить защиту критической инфраструктуры и производств от постоянных атак вражеских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская частная противовоздушная оборона впервые "приземлила" российский реактивный беспилотник "Шахед", который летел со скоростью более 400 км/ч. Успешную работу наши защитники неба провели на Харьковщине.

