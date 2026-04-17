Пример силы и несокрушимости: Фонд Рината Ахметова поможет воплотить мечту 15-летней Яне Степаненко

Свой день рождения отпраздновала Яна Степаненко – девочка, чья история несокрушимости вдохновила весь мир. По этому случаю председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко и генеральный директор Фонда Ксения Сухова лично поздравили Яну и поддержали ее на пути к новой мечте.

Яне всего 15 лет, но для многих она уже является примером невероятной внутренней силы и несокрушимости. 8 апреля 2022 года девушка попала под обстрел. Тогда российская ракета попала по переполненному эвакуационному вокзалу в Краматорске. Яна потеряла обе ноги. Несмотря на пережитое, она сохранила веру в себя, прошла реабилитации и сегодня уверенно строит собственное будущее. Фонд Рината Ахметова уже не впервые помогает Яне и ее семье. Основатель Фонда, президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов сначала подарил квартиру семье Степаненко во Львове, а затем – собственную квартиру Яне в Киеве. И сегодня квартира Яны уже наполнена ее светом, уютом и новыми мечтами.

Яна мечтает овладеть современной профессией барбера и самостоятельно строить свое будущее. Чтобы поддержать это стремление, Фонд подарил ей сертификат на профессиональное обучение в самой современной академии парикмахерского искусства в Киеве.

"Для нас очень важно, чтобы каждый герой, кому мы помогаем, не просто получил точечную помощь, а чтобы мы вместе с ним, прошли путь от начала и до самореализации. Мы очень хотим этот путь пройти рядом с Яной, чтобы она прошла этот путь к своему делу, а мы были рядом", – отметила Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

"Сегодня мы видим искреннее желание Яны учиться, овладеть навыками барбера и самостоятельно строить собственное будущее. Фонд Рината Ахметова с радостью делает этот вклад в ее развитие. Такие истории вдохновляют" – подчеркнула Ксения Сухова, генеральный директор Фонда Рината Ахметова.