"Приехала к нам умирать": в Киеве провели уникальную операцию на сердце 17-летней пациентке. Фото

Украинские врачи провели уникальную операцию на сердце, которая спасла жизнь тяжелобольной пациентке. Вмешательство, аналогов которому не было в Украине, позволило стабилизировать состояние девушки.

Как рассказала врач Юлия Кузьменко в своей заметке, полтора года назад пациентка прибыла в медицинский центр в критическом состоянии. По ее словам, речь идет об уникальной эндоваскулярной операции – методе, имеющем лишь единичные примеры в мире.

Пациентка, которую врачи наблюдали с рождения, прошла десятки операций. Но через 17 лет ресурс ее сердца иссяк, и реанимация использовала все возможные средства, чтобы поддержать жизнь.

"12 часов операции, 12 часов облучения в рентген-операционной, 12 часов отчаяния операционной бригады, анестезиолог, который с хирургами уже даже и не говорит, но что-то постоянно шаманит на наше "сделай что-то", выезд из операционной, заехали вновь в операционную", – рассказывает об операции врач.

Врачи Центра детской кардиологии и кардиохирургии решились на уникальную операцию, которая не проводилась в Украине никогда. Она длилась 12 часов под непрерывным рентгеновским контролем.

"Да, мы обе знаем, что это не радикальное решение проблемы. Да, через год, два, десять нужна будет трансплантация сердца. Но мы выгрызли у смерти эти годы и эту возможность тебе, и сейчас ты студентка второго курса", — поделилась Кузьменко.

