'Приближаются огромные изменения': ведущий ученый Google в сфере ИИ назвал важнейший навык для следующего поколения

Так называемый "искусственный интеллект" пока не является интеллектом в точном значении этого термина. Однако ИИ довольно быстро развивается и уже сейчас "трансформирует образование и рабочее место". Поэтому важнейшим навыком для следующего поколения будет "научиться учиться", чтобы идти в ногу с изменениями.

Так считает ведущий ученый Google, лауреат Нобелевской премии 2024 года Демис Хассабис. Во время Афинского инновационного саммита-2025 он заявил, что быстрые технологические изменения требуют нового подхода и к образованию как сфере, и к детям в процессе образования.

"В обычных случаях очень трудно предсказать будущее, например, на 10 лет вперед. Сегодня это еще труднее, учитывая то, как быстро меняется искусственный интеллект – изменения происходят даже неделя за неделей. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что огромные изменения приближаются – и они прежде всего в образовании", – отметил ученый.

Каким будет будущее

Прежде всего детям потребуется "научиться учиться" – речь идет не об усвоении, а о поиске знаний, отметил Демис Хассабис. Он отметил необходимость "мета-навыков", таких как понимание того, как учиться. В свою очередь педагогам нужна "оптимизация подхода к новым предметам" наряду с традиционными дисциплинами.

"Одно мы знаем точно. Вам придется постоянно учиться – на протяжении всей вашей карьеры, вашей жизни", – обратился нейробиолог к аудитории.

Каким видит будущее Демис Хассабис

Хотя ученый и считает, что практически невозможно "спрогнозировать даже 10 лет вперед", сам он рассчитывает, что за это время появятся "машины, такие же умные, как и люди". Грани между ИИ (которые сейчас все же только боты) и человеческим разумом начнут исчезать.

Роботы смогут делать многие вещи "так же хорошо, как и люди" – уже в течение десятилетия, говорит Демис Хассабис. Такой прогресс, несмотря на все существующие риски, создаст "будущее радикального изобилия", уверен ученый.

