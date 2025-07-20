'Позиция остается неизменной': в Одесском ТЦК отреагировали на инцидент с 'заталкиванием в бус' мужчины

В Одесском областном ТЦК и СП начали служебную проверку после инцидента с "заталкиванием в бус" мужчины с участием совместной группы оповещения. Происшествие случилось в субботу, 19 июля, соответствующее видео распространили в социальных сетях.

Видео дня

На официальной Facebook-странице учреждения 20 июля отметили, что проверка даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту. В ТЦК также подчеркнули, что деятельность военнослужащих "должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства" и эта позиция остается неизменной.

"Мы готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования. Только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников", – сказано в сообщении.

Там также призвали пользователей сети не распространять непроверенную информацию, ведь это может повредить проверке.

"Подчеркиваем, что подобные инциденты, вызванные пренебрежением обязанности воинского учета, подрывают доверие между обществом и Вооруженными силами. призываем граждан решать все вопросы, связанные с военным учетом, исключительно в правовом поле и не вступать в конфликты на улицах", – добавили в областном ТЦК и СП.

На видео, которое распространилось в социальных сетях, якобы сотрудники ТЦК и СП насильно заталкивают мужчину в микроавтобус.

Как пишет"Суспільне" со ссылкой на местных жителей, пострадавший мужчина родом из Харькова. Сейчас он якобы находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Волынской области мужчина набросился с лопатой на представителей терцентра комплектования, нанеся одному из них убойные раны. Такой была реакция военнообязанного гражданина на требование предъявить военно-учетные документы.

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