Потеплеет до 12 градусов, но не повсюду: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 30 декабря

В субботу, 30 декабря, в Украине прогнозируют погоду с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха кое-где прогреется до 12 градусов, но не повсюду.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Небольшой дождь возможен только в Карпатском регионе и местами на севере страны.

В южной части и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер прогнозируют юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4…-1 градус; днем +4…+9, в южной части и в Прикарпатье +7…+12 градусов.

В Киеве и столичном регионе 30 декабря облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Температура воздуха по области ночью прогнозируется на уровне +4…-1 градус, днем +4…+9. В Киеве ночью +2…+4 градуса, днем +7…+9.

В то же время синоптики предупредили украинцев об опасных гидрологических явлениях. Так, в результате прохождения тало-дождевого паводка будет продолжаться рост уровней воды до 10 см в сутки с последующим затоплением поймы и превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения. В связи с этим в Черниговском районе Черниговской области объявлен I уровень опасности, желтый.

В воскресенье, 31 декабря, в северной части Украины местами прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. 1 января в западных, днем и северных областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью ожидается от 4 градусов тепла до 2 мороза; днем +3…+9, в южной части и в Прикарпатье +7…+12.

Напомним, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики прогнозируют разную погоду на Новый год в Украине. В частности, на юге 31 декабря может быть солнечно и тепло, а кое-где на севере – 11 градусов мороза.

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