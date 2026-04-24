Последний бой принял на Харьковщине: в Киеве попрощались с российским добровольцем, который воевал за Украину. Фото

В Киеве попрощались с российским добровольцем спецподразделения Главного управления разведки "Легион "Свобода России" Ильдаром Дадиным с псевдонимом "Ганди". Свой последний бой Герой принял в Харьковской области в 2024 году.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале украинского разведведомства 23 апреля. Провести военного в последний путь пришли родные, близкие и побратимы.

"На Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве похоронили прах российского добровольца ГУР Ильдара Дадина, который погиб в бою на Харьковщине в 2024 году", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что Ильдар стал первым добровольцем РФ, похороненным на этом кладбище.

Гражданин РФ выбрал Украину вместо диктатуры

Военный последовательно выступал против режима кремлевского диктатора Владимира Путина и стал одним из первых, кого в России осудили по статье о "неоднократном нарушении правил организации митингов". Ильдар пережил заключение и подвергся пыткам.

После начала полномасштабного вторжения он сразу покинул территорию страны-агрессора и позже стал на защиту нашего государства. Боец выполнял сложные боевые задачи на разных направлениях – от Курской области до Харьковщины.

Свой последний бой он принял на Харьковщине, когда пытался спасти раненого побратима.

По словам боевых товарищей, Ильдар принципиально боролся за свободу и справедливость: "искренний пацифист, который взял в руки оружие ради идеи освобождения Украины от безумного кремлевского режима".

"Провести в последний путь собрались боевые товарищи, семья и близкие друзья Ильдара, чтобы попрощаться с ним и почтить его путь. Он боролся до конца и погиб как Герой – с оружием в руках", – отмечается в сообщении.

Борьба военного за справедливость

Ильдар Дадин родился 14 апреля 1982 года в Московской области. Он был известным оппозиционным активистом и стал первым гражданином России, которого приговорили к заключению по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ – "неоднократное нарушение правил организации либо проведения массовых мероприятий", введенной в июле 2014 года.

Еще до вынесения приговора, по которому в марте 2016 года суд назначил ему 2,5 года лишения свободы, Дадина неоднократно задерживали из-за его гражданской позиции. В частности, он участвовал в акциях в поддержку Украины в 2014 году.

После начала большой войны Дадин в марте 2022 года выехал в Польшу. Впоследствии, в июне 2023 года, он присоединился к "Сибирскому батальону" и начал службу в рядах украинских защитников.

Напомним, о гибели Дадина в октябре 2024 года сообщила российская журналистка Ксения Ларина. Информацию она получила от бывшего российского банкира Игоря Волобуева, который также воюет на стороне Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!