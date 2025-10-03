После удара РФ по полигону на Черниговщине военных переводят в другие регионы – ВСУ

Военных центра подготовки подразделений на Черниговщине"поэтапно перемещают в другие регионы Украины для более безопасного пребывания и проведения занятий". Дело в том, что фиксируется "увеличение присутствия российских разведдронов и усиление внимания" армии российских захватчиков именно к этой области.

Решение принято на фоне ракетного удара оккупантов по учебному подразделению в Гончаровском на Черниговщине. Об этом сообщают в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Ответ Командования

"Несмотря на меры, организованные в соответствии с требованиями Главнокомандующего ВСУ, командующего Сухопутных войск ВСУ, произошел случай гибели личного состава в Гончаровском центре подготовки подразделений, куда нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и получили ранения военнослужащие", – указано в ответе военных на соответствующий запрос национального вещателя.

По данному факту назначено служебное расследование, цель которого – установление всех обстоятельств, которые привели к гибели военнослужащих, а также роль и место всех причастных к этому должностных лиц. Виновных привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством, пообещали в командовании СВ ВСУ.

"Следует отметить, что по требованию командующего Сухопутных войск ВСУ, укрытиями личный состав обеспечен на все 100%. Также проводится постоянная работа по улучшению безопасных условий пребывания военнослужащих. Постоянно проводятся тренировки действий личного состава по вопросам соблюдения требований безопасности во время "Воздушной тревоги", других видов опасности и оказания первой медицинской помощи" – добавили в командовании.

Что предшествовало

Днем 24 сентября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Для обстрела враг применил две баллистические ракеты "Искандер".

Вследствие точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось.

И это не первый такой случай в области. Напомним, что в конце июля российские захватчики нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений СВ ВСУ Черниговской области, из-за которого погибли трое и были ранены 18 военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, также российские оккупационные войска нанесли удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад СВ ВСУ на Николаевщине. В момент атаки там проводились занятия с военнослужащими, три человека погибли, еще 11 получили ранения.

