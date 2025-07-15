Порошенко заявил, что новое оружие для ВСУ станет лучшим аргументом для Путина

Лучшими аргументами о необходимости окончания войны для российского диктатора Владимира Путина является обеспечение украинской армии оружием и направление всех внутренних ресурсов на усиление ВСУ.

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Об этом заявил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады. Он поблагодарил Соединенные Штаты Америки и администрацию Дональда Трампа за решение предоставить Украине новые пакеты вооружения.

"Это не просто передача нам систем Patriot, которые закроют небо над ключевыми объектами. Это и возможность передачи нам крылатых ракет Tomahawk, именно тех, которыми были нанесены удары по иранской ядерной программе, другого дальнобойного оружия, оружия воздушного базирования. И это свидетельствует о прорыве, о котором мы говорим уже полгода", – напомнил Порошенко.

"Поставить срок Путину, если нет – санкции адские, 100%, 500%, вторичные санкции. И оружие, оружие, оружие, оружие. Потому что лучшие аргументы и лучший дипломат – это Вооруженные силы Украины", – в очередной раз подчеркнул пятый президент.

"Помощь американцев – это необходимое, но точно недостаточное условие. На прошлой неделе наша команда осуществила 141-й визит на фронт – в Сумскую область. Там не хватает не только высокотехнологичного оборудования, фортификационных сооружений. Там не хватает бронированных медэваков, которые мы сейчас будем поставлять для спасения жизни наших военных", – сказал Порошенко.

"Сейчас готовятся изменения в бюджет, готовятся изменения правительства. Стопроцентно своего для Офиса президента Шмыгаля заменят на тысячапроцентную для Офиса президента Свириденко. Надо создать правительство национального спасения – спасения Украины, а не Ермака", – резюмировал Петр Порошенко.