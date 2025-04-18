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Порошенко после суда по санкциям привезет на фронт партию помощи на 30 млн грн

Мария Шевчук
Новости. Общество
1 минута
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Порошенко после суда по санкциям привезет на фронт партию помощи на 30 млн грн

Бригады и батальоны Сил обороны Украины получат новую крупную партию дронов и техники стоимостью почти 30 миллионов гривен.

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Об этом сообщил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Порошенко после суда по санкциям привезет на фронт партию помощи на 30 млн грн

В частности, военные получат 50 оптоволоконных FPV-дронов, 700 FPV-дронов, стирально-душевой комплекс, мобильный шиномонтаж, мобильную ремонтную мастерскую, квадроциклы, средства РЭБ, зарядные станции, дроны Mavic, Старлинки, детекторы "Ванильный Сахарок", дизельные генераторы.

Порошенко после суда по санкциям привезет на фронт партию помощи на 30 млн грн

"Все, что вы видите на фото, действительно угрожает национальной безопасности, но российской федерации", – сказал пятый президент, комментируя новую помощь для ВСУ.

Он добавил, что делает все это вопреки властям, которые ввели против него превентивные санкции.

Порошенко после суда по санкциям привезет на фронт партию помощи на 30 млн грн
Порошенко после суда по санкциям привезет на фронт партию помощи на 30 млн грн

"Полдня я провел в суде, где рассматривали мой иск против Зеленского за незаконные санкции. Потому что они были введены бездумно, незаконно, неконституционно и внесудебно. А объяснения – как в детском саду. Санкции были введены превентивно", – заметил Порошенко.

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