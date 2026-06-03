Популярный продукт может быть токсичным для собак: избегайте его

Вы можете считать, что предлагать собаке порцию своей еды – это безвредное лакомство, но одно популярное мясо на самом деле может подвергать вашего любимца реальной опасности.

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Хотя это любимое блюдо на многочисленных завтраках или на барбекю, специалисты Pet MD предупреждают, что эта пища содержит ингредиенты, которые не только вредны для здоровья, но и потенциально токсичны для собак, пишет Express.

Если вы давали своему четверолапому компаньону колбасу, возможно, пришло время подумать еще раз. "К сожалению, большинство видов колбас опасны для собак и не должны предлагаться в качестве лакомства", – объяснил эксперт.

Колбасы содержат многочисленные ингредиенты, которые не подходят для собак. Обычно их готовят из фарша, дополнительного жира и различных приправ, таких как чеснок, который является ядовитым для собак, а также других добавок, непригодных для домашних животных.

По сравнению с обычным мясом, таким как курица или говяжий фарш, колбасы содержат значительно больше жира и натрия, что делает их плохим выбором для питания вашей собаки.

Эксперт по животным добавил: "Чрезмерное употребление любой из них может привести к серьезным (и болезненным) заболеваниям у собак, таким как панкреатит".

Еще хуже то, что колбаса часто содержит такие приправы, как чеснок, лук или другие острые добавки, которых всегда следует избегать собаке.

Если ваша собака съела большое количество колбасы и чувствует себя плохо, эксперты рекомендуют немедленно обратиться к ветеринару.

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