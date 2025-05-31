Популярный курорт под Одессой может уйти под воду: геолог предупредил об опасности. Фото

В Одесской области популярное курортное село Санжейка может оказаться под водой. Населенному пункту угрожают оползни, которые особенно усилились весной этого года.

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Один из оползней произошел там несколько недель назад, вследствие чего огромный пласт земли откололся от берега. Об этом говорится в сюжете "Суспільне Одеса".

По словам геолога Дмитрия Жданова, ситуация в Санжейке носит не локальный, а системный характер, ведь оползни там происходят постоянно в течение десятилетий. Село расположено в зоне постоянной геологической нестабильности, что создает долгосрочную угрозу местным и отдыхающим.

Эксперт определил несколько основных факторов, провоцирующих оползни в районе населенного пункта. Геолог отмечает, что отсутствие полноценного пляжа создает условия для прямого воздействия морских волн на береговой склон во время штормов. Кроме того, длительные ливни насыщают грунт водой, что также способствует его нестабильности.

Геолог также обратил внимание на появившийся в последнее время дополнительный фактор риска. Российские обстрелы могут создавать вибрации, подобные микроземлетрясениям, что также нарушает стабильность склонов и может спровоцировать новые оползни.

Эксперт обнаружил новые трещины рядом с существующими оползнями, которые свидетельствуют о дальнейших смещениях в ближайшем будущем. По его словам, масштабы нового оползня поражают, ведь часть почвы опустилась почти до уровня моря.

Для стабилизации ситуации геолог предложил комплекс мер. В частности, эксперт считает необходимым создание полноценного пляжа шириной 10-15 метров, который сможет оградить береговой склон от прямого воздействия морских волн во время штормов. Также требуется система дренажа для отвода излишней воды.

До войны Санжейка привлекала туристов чистым морем, неповторимыми видами и уютной атмосферой. Этот курорт знаменит чистой водой без водорослей, песчаным берегом с удобным заходом в море, а также живописными скалами и неповторимым ландшафтом.

Напомним, несмотря на периодические российские обстрелы, в Одессе с приходом летнего сезона готовятся открыть пляжи. По предварительным данным, в городе будет функционировать около 40 пляжей.

Как сообщал OBOZ.UA, последние российские обстрелы Одесщины превратили курортную Затоку, куда до полномасштабного вторжения России в Украину приезжали сотни тысяч отдыхающих, в лишенные жизни руины. Как выглядит сейчас эта курортная зона после российских ударов, можно посмотреть здесь, в соответствующем видео.

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