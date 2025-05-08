Будет вдвое больше пляжей, чем в прошлом году: как в Одессе готовятся к купальному сезону и что может ему помешать

Несмотря на периодические российские обстрелы, в Одессе с приходом летнего сезона готовятся открыть пляжи. По предварительным данным, в городе будет функционировать около 40 пляжей.

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В ближайшее время начнется исследование состояния морской воды. Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Министерства охраны здоровья Украины, пишет "Телеграф".

В ведомстве заявили, что точки забора воды для исследования являются выборочными с учетом эпидемиологического значения и не охватывают все пляжи. В рамках плана мониторинговых исследований объектов окружающей среды в Одесской области на 2025 год, лабораторные исследования морской воды будут проводить в период с мая по сентябрь.

В то же время в областном центре контроля и профилактики болезней предупредили, если на одном из пляжей будут зафиксированы результаты исследования с отклонением от нормы, об этом сообщает местным властям. В дальнейшем чиновники будут принимать решение о целесообразности закрытия пляжа для посетителей.

В 2025 году в Одессе планируют открыть в два раза больше пляжей, чем в прошлом году. В эфире национального телемарафона глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер говорил, что в 2024 году в Одессе функционировало около 20 пляжей. Местные чиновники также говорят, что инспектируют пляжи, чтобы понимать, что люди там будут в безопасности.

Напомним, на отдельных территориях Одесской области в условиях правового режима военного положения установлен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, а также движения транспортных средств. В частности, введено ограничение доступа к участкам пляжных зон вдоль прибрежной полосы на побережье Черного моря в пределах Каролино-Бугазской сельской громады.

Как сообщал OBOZ.UA, последние российские обстрелы Одесщины превратили курортную Затоку, куда в полномасштабное вторжение России в Украину приезжали сотни тысяч отдыхающих, в лишенные жизни руины. Как выглядит сейчас эта курортная зона после российских ударов, можно посмотреть здесь, в соответствующем видео.

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