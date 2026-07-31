Полотенца снова станут мягкими и пушистыми: какое домашнее средство добавить при стирке

Со временем полотенца теряют свою мягкость, становятся шероховатыми и хуже впитывают воду.

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Прежде чем покупать новые, попробуйте простой трюк со средством, которое у многих людей есть в кухонных шкафчиках. В сочетании с правильной стиркой это может значительно улучшить их внешний вид, пишет OBOZ.UA.

Одно из самых популярных домашних средств для восстановления полотенец — это лимонная кислота. Просто налейте примерно три столовые ложки в барабан стиральной машины или в отсек для кондиционера. Лимонная кислота помогает удалить остатки моющего средства и минералы из жесткой воды, делая волокна более мягкими.

Она также нейтрализует неприятные запахи и может деликатно осветлять белые ткани. Лучше всего использовать её с умеренным количеством стирального порошка.

Помимо домашних средств, стоит помнить несколько основных правил ухода:

не переусердствуйте с количеством моющего средства,

ограничьте использование смягчителей ткани,

стирайте полотенца в соответствии с рекомендациями производителя, обычно при температуре около 40–60 градусов, в зависимости от типа ткани,

не перегружайте барабан стиральной машины, чтобы ткань могла свободно полоскаться.

Такие привычки помогают полотенцам оставаться мягкими, впитывающими и эстетически привлекательными гораздо дольше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему не стоит хранить полотенца в ванной комнате.

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