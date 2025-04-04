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Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: добавьте сельдь и горошек

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
894
Рецепт салата

Салаты из свеклы – лучшее блюдо на каждый день. А для яркого вкуса можно добавить в блюдо можно сельдь, зеленый лук, а также каперсы, сыр.  

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Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью, луком и яблоком.

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Свекла вареная – 1-2 шт (в зависимости от размера) у меня 1 средняя
  • Лук фиолетовый –  1шт
  • Филе сельди – 1 шт
  • Горошек консервированный – 4-5 ст.л.
  • Яблоко с кислинкой –1/2 шт. 
  • Масло – 3-ст л
  • Уксус, соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отварите и порежьте брусками свеклу, а также яблоки, лук мелким кубиком. Добавьте порезанное филе. 

Ингредиенты для салата

2. Полейте маслом, добавьте горошек, специи и перемешайте.

Готовый салат

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