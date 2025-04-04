Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: добавьте сельдь и горошек

Салаты из свеклы – лучшее блюдо на каждый день. А для яркого вкуса можно добавить в блюдо можно сельдь, зеленый лук, а также каперсы, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью, луком и яблоком.

Ингредиенты:

Свекла вареная – 1-2 шт (в зависимости от размера) у меня 1 средняя

Лук фиолетовый – 1шт

Филе сельди – 1 шт

Горошек консервированный – 4-5 ст.л.

Яблоко с кислинкой –1/2 шт.

Масло – 3-ст л

Уксус, соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите и порежьте брусками свеклу, а также яблоки, лук мелким кубиком. Добавьте порезанное филе.

2. Полейте маслом, добавьте горошек, специи и перемешайте.

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