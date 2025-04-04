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Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: добавьте сельдь и горошек
Салаты из свеклы – лучшее блюдо на каждый день. А для яркого вкуса можно добавить в блюдо можно сельдь, зеленый лук, а также каперсы, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью, луком и яблоком.
Ингредиенты:
- Свекла вареная – 1-2 шт (в зависимости от размера) у меня 1 средняя
- Лук фиолетовый – 1шт
- Филе сельди – 1 шт
- Горошек консервированный – 4-5 ст.л.
- Яблоко с кислинкой –1/2 шт.
- Масло – 3-ст л
- Уксус, соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите и порежьте брусками свеклу, а также яблоки, лук мелким кубиком. Добавьте порезанное филе.
2. Полейте маслом, добавьте горошек, специи и перемешайте.
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