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Полезная намазка из кабачков с плавленным сыром: делимся рецептом вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Полезная намазка из кабачков с плавленным сыром: делимся рецептом вкусной и бюджетной закуски

Кабачок – идеальный овощ для приготовления очень вкусных намазок, а также салатов, закусок, холодных супов и икры. Еще кабачки можно мариновать, тушить, готовить со специями. 

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Полезная намазка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из кабачков, с чесноком и плавленным сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 500 г кабачка (2 небольших)
  • 1,5 лук
  • 1-2 моркови
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 плавленый сырок
  • 1 ст.л. измельченного укропа
  • соль, масло, перец, сухой чеснок

Способ приготовления: 

1. Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натираем на терке.

Овощи для блюда

2. В кастрюле с толстым дном поджариваем до прозрачности на масле лук, добавляем морковь, тушим 5 минут, добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут.  Добавляем соль, перец, сухой чеснок снимаем с огня и охлаждаем.

Приготовление овощей

3. Нарежьте укроп и соединяем охлажденное рагу в чаше блендера с сырком и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности.

Основа для намазки

4. На сковороде до золотистости поджариваем брускетты с 2-х сторон и подаем с намазкой, приятного аппетита!

Готовая намазка

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