Полезная намазка из кабачков с плавленным сыром: делимся рецептом вкусной и бюджетной закуски
Кабачок – идеальный овощ для приготовления очень вкусных намазок, а также салатов, закусок, холодных супов и икры. Еще кабачки можно мариновать, тушить, готовить со специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из кабачков, с чесноком и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- 500 г кабачка (2 небольших)
- 1,5 лук
- 1-2 моркови
- 2 зубчика чеснока
- 1 плавленый сырок
- 1 ст.л. измельченного укропа
- соль, масло, перец, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натираем на терке.
2. В кастрюле с толстым дном поджариваем до прозрачности на масле лук, добавляем морковь, тушим 5 минут, добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут. Добавляем соль, перец, сухой чеснок снимаем с огня и охлаждаем.
3. Нарежьте укроп и соединяем охлажденное рагу в чаше блендера с сырком и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности.
4. На сковороде до золотистости поджариваем брускетты с 2-х сторон и подаем с намазкой, приятного аппетита!
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