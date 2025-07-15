Полезная намазка из кабачков с плавленным сыром: делимся рецептом вкусной и бюджетной закуски

Кабачок – идеальный овощ для приготовления очень вкусных намазок, а также салатов, закусок, холодных супов и икры. Еще кабачки можно мариновать, тушить, готовить со специями.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из кабачков, с чесноком и плавленным сыром.

Ингредиенты:

500 г кабачка (2 небольших)

1,5 лук

1-2 моркови

2 зубчика чеснока

1 плавленый сырок

1 ст.л. измельченного укропа

соль, масло, перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натираем на терке.

2. В кастрюле с толстым дном поджариваем до прозрачности на масле лук, добавляем морковь, тушим 5 минут, добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут. Добавляем соль, перец, сухой чеснок снимаем с огня и охлаждаем.

3. Нарежьте укроп и соединяем охлажденное рагу в чаше блендера с сырком и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности.

4. На сковороде до золотистости поджариваем брускетты с 2-х сторон и подаем с намазкой, приятного аппетита!

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