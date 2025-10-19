Пока Трамп играет с Путиным в 'две недели', россияне в 2025 году убили уже 1899 мирных украинцев

После инаугурации в январе 2025 года президент США Дональд Трамп так и не прибегнул к реальному давлению на РФ, чтобы заставить ее если не прекратить огонь, то хотя бы остановить террористические удары по мирным украинским городам и селам. И пока американский лидер раз за разом откладывает обещанные "решительные действия" на очередные "две недели" – Россия продолжает целенаправленно убивать гражданских украинцев.

Так, в 2025 году по состоянию на 1 октября российские войска убили в Украине уже 1899 мирных жителей, еще более 9 тысяч гражданских получили ранения. Такие данные обнародовали в ООН

Россия продолжает убивать гражданских украинцев

Жуткие цифры по масштабам российских военных преступлений, измеряемых в отобранных агрессором жизнях украинцев, опубликованы в отчете Совета ООН по правам человека.

Там утверждают, что с января по конец сентября текущего года Россия убила в Украине по меньшей мере 1 899 гражданских. Ранения же в результате вражеских ударов получили минимум 9 082 человека.

Абсолютное большинство людей погибли или получили ранения на подконтрольной правительству части Украины: в разные месяцы речь идет о 97% и даже больше.

И российские удары, констатировали в ООН, становятся все более жестокими: общее количество жертв среди гражданского населения с января по сентябрь 2025 года – на 31% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Скольких украинцев Россия убила или искалечила в сентябре

В сентябре 2025 года, по данным ООН, в Украине по меньшей мере 214 гражданских лиц погибли и 916 получили ранения – примерно столько же мирных жителей были убиты или травмированы в августе.

Большинство смертей и ранений – 69% – пришлись на Донецкую и Херсонскую области.

В прифронтовых районах, говорится в отчете, россияне часто убивают или калечат украинцев с помощью БПЛА, прежде всего FPV-дронов. Такие удары стали причиной 54 смертей и 272 ранений гражданских – это около 29% от всех жертв среди гражданского населения.

Российские ракеты и ударные дроны типа "Шахед" вызвали около 30% потерь среди мирных жителей: от них погибли по меньшей мере 36 и получили ранения 306 гражданских украинцев. Российские дальнобойные удары, отметили в ООН, продолжают представлять серьезную угрозу для мирного населения украинских городов, в частности облцентров – Киева, Запорожья и Днепра.

Как и месяцем ранее, подавляющее большинство погибших и раненых – 97% – фиксируется на подконтрольных Украине территориях.

К жертвам привели российские атаки по столице и 16 областям Украины.

"В сентябре 2025 года также наблюдалось 15-процентное увеличение количества нападений, затрагивающих энергетическую инфраструктуру в Украине, по сравнению с августом 2025 года: зафиксировано 31 нападение. Только в Черниговской области по меньшей мере 12 таких нападений привели к временным отключениям электроэнергии в нескольких районах и дальнейшего введения плановых отключений электроэнергии в октябре", – указано в отчете.

Потери Украины среди гражданских за все время полномасштабной войны с Россией

В целом, по подсчетам ООН, за время полномасштабной агрессии РФ против Украины погибли уже минимум 14 383 украинца, ранен 37 541 человек.

Подавляющее большинство жертв – 12 565 погибших и 36 102 раненых, которых удалось подтвердить международной организации – погибли от взрывного оружия с широкой зоной действия, то есть прежде всего от тех же ракет и ударных дронов.

Подрывы на минах и растяжках оборвали жизни 466 человек и привели к ранениям 1 149 гражданских.

К категории "другое" в ООН отнесли 1 352 смерти и 290 ранений мирных жителей.

Самым кровавым, по данным ООН, стал март 2022 года, когда российская армия контролировала максимальную территорию Украины, в частности оккупировала часть Киевщины и массированными ударами стирала с лица земли Мариуполь: тогда, согласно подтвержденным данным, россияне убили не менее 4 313 гражданских и ранили 3 090.

При этом не стоит забывать, что на территориях, которые с тех пор остаются под оккупацией РФ, реальные цифры убитых и раненых до сих пор не знает никто, а в том же Мариуполе доказательства своих преступлений россияне уничтожали вместе с могилами замученных горожан.

Как писал OBOZ.UA, несколько дней назад российские оккупанты на Херсонщине ударили дронами по гражданской машине и грузовиках миссии ООН. В результате атаки есть раненые.

Россияне своего преступления – удара по гуманитарной миссии ООН – не скрывали. Более того, они сами выложили видео ударов по автомобилям, на которых четко видна маркировка организации. Очередное военное преступление россияне объяснили тем, что в грузовиках, мол, перевозилось оружие и боеприпасы, и что они по своему усмотрению будут определять как "военные цели" абсолютно гражданский транспорт.

Тем временем в ООН на удар по гуманитарной миссии отреагировали только на уровне координатора системы гуманитарной помощи Матиаса Шмале, который заявил, что "удар был намеренно нанесен военными Российской Федерации", призвал россиян к уважению международного гуманитарного права и отметил, что "гуманитарные работники и ресурсы не могут быть целью".

Никто из руководства международной организации больше на это преступление не отреагировал. В частности, сделал вид, что не заметил атаки и генсек ООН Антониу Гутерреш, который не упустил, кажется, ни одной возможности упрекнуть Израиль за его действия в секторе Газа.

