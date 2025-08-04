'Пока помогаем мы – помогают нам': Фонд Рината Ахметова поздравил победителей среди учителей в конкурсе эссе

"Сейчас, во время войны, опора – это защита, забота и понимание того, что в любой момент можно обратиться за помощью и получить ее. Потому что когда тебе совсем плохо, Бог посылает ангела", – рассказывает Светлана Косинец, учительница Луцкого лицея №28. Она – одна из победительниц Всеукраинского конкурса эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи", организованного Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В этом году конкурс объединил педагогов со всей Украины. Среди победителей– учителя, которые своим примером доказали: роль учителя в военное время выходит далеко за пределы классной комнаты. Их эссе – это истории искренности, боли, надежды и веры в силу человечности.

Эссе Светланы Косинец – трогательный рассказ о материнской любви, превращении боли в благотворительность и о том, как, помогая другим, человек находит новый смысл жизни.

"Пока помогаем мы – помогают нам. Круговорот помощи существует. И он очень разный: на операцию чьему-то ребенку, на операцию моему ребенку, на лечение после ранения, на ремонт квартиры после потопа, на покупку дома, на посылку со вкусностями из Украины", – пишет Светлана. Ее творческую работу можно прочитать по ссылке.

История Татьяны Товстокоры с Харьковщины – о несокрушимости. Она работает в регионе, который подвергся одному из самых сильных ударов войны. Ее эссе – это свидетельство жизни под оккупацией, достоинства, которое не сломалось под давлением и угрозами.

"Мы обучаем детей, плетем сетки, донатим, варим и печем, стираем одежду для наших защитников. Но самое главное – воспитываем патриотов на собственном примере. Ни один из нашего коллектива не пошел на сотрудничество с врагом – мы единственное такое заведение в громаде. Мы помогаем каждому, кто нуждается", – пишет Татьяна. Прочитать ее эссе можно по ссылке.

Еще одна победительница – Ульяна Дребот, учительница Калушского лицея №4. Ее эссе – эмоциональный рассказ о личной потере и отпечаток, который оставила война на ее семье.

"Январь 2024 года... Событие, которое в корне перевернуло нашу жизнь. Минометный обстрел. Наш Петр – без обеих ног, полуживой... Чтобы хоть как-то собрать себя вместе, успокоить мысли, мы радовались уже тому, что Петр жив, что дышит... Украинцы – это нация победителей, сильных и несокрушимых духом людей",– пишет Ульяна. Ее эссе читайте по ссылке.

Эссе победителей конкурса стали частью коллекции Музея "Голоса Мирных". Фонд Рината Ахметова продолжает хранить эти сверхважные свидетельства. Сейчас в коллекции Музея уже более 138 тысяч историй о войне России против Украины.

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