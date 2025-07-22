Почувствуете влияние на сознание: астропрогноз на 22 июля

Во вторник, 22 июля продолжается 27 лунный день. Луна находится в Близнецах, а после обеда перейдет в созвездие Рака, Солнце начинает свой путь сквозь созвездие Льва.

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Как число 22 будет влиять на такой вторник, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодняшний день будет влиять на подсознание.

Этот день – день двух двоек, напомнила астролог. "Двойка – это Луна. Луна – это наше подсознание. Поэтому вот в этот день мы можем очень глубоко погрузиться в себя", – сказала она.

Исита Гая порекомендовала воспользоваться такой особенностью и провести в медитации минимум час. "Также в этот день вы можете очень хорошо чувствовать свое тело, чувствовать все ощущения, испытывать какие-то новые эмоции, восприятие", – добавила она.

Астролог также посоветовала занятия, которые помогут простимулировать себя. "Вы можете попробовать новую еду, вы можете, попробовать новые духи или масло для тела. Вы будете чувствовать вот эти ароматы очень сильно именно в этот день", – сказала Исита Гая.

Она также спрогнозировала, что в этот день у вас может получиться невероятно глубокая медитация и соединение с вашей звездной семьей в медитации.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для каждого знака зодиака на 22 июля – кому сегодня стоит заводить новые контакты, а для кого лучше заниматься хобби.

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