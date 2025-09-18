Почти везде без осадков: синоптики назвали регион, где в пятницу выпадут дожди

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на пятницу, 19 сентября. В большинстве регионов страны ожидается переменная облачность и сухая погода, но на западе и юго-востоке вероятны локальные дожди.

Согласно сообщению официального канала Укргидрометцентра, осадки прогнозируются лишь ночью в юго-восточной части страны, а днем – местами в западных областях. В ведомстве уточнили, что остальная территория будет оставаться без существенных изменений в погодных условиях.

Синоптическая картина

Специалисты сообщают, что ветер в пятницу будет северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, на юге и крайнем западе – 9–14°.

Днем столбики термометров поднимутся до 18–23°, на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях ожидается до 25°. В Карпатах традиционно прохладнее – ночью 3– 8°, днем 9–14°.

Прогноз для столицы

На территории Киевской области синоптики также прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер будет сохраняться северо-западный, 5–10 метров в секунду. Температура ночью по области составит 6–11°, днем 18–23°.

В самом Киеве ночью ожидается 8–10°, днем около 20°.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу в Украину наведается антициклон юго-запада. Такой метеорологический "рахат-лукум" продлится до середины следующей недели.

Ранее, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала, что с пятницы в Украине начнет теплеть. К выходным местами столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

