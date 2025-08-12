Почтение памяти погибших героев: на Одесщине будут останавливать движение транспорта во время минуты молчания – СМИ

В Одесской области во время минуты молчания каждое утро будут останавливать движение всех видов транспорта. Чтить таким образом память защитников и защитниц, которые отдали свою жизнь за Украину, должны на территории всех городов, поселков и сел региона.

Как пишет местное издание "Думская", об этом говорится в распоряжении главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Транспорт должен останавливаться с соблюдением правил дорожного движения.

В документе также сказано, что полиция обязана обеспечить порядок в это время.

Также в 9:00 должны быть приостановлены занятия в учебных заведениях и любые мероприятия, проводимые организациями или предприятиями.

Что этому предшествовало

С 9 августа в 9:00 на ключевых перекрестках города Арциз Одесской области, находящихся в зоне обслуживания групп реагирования патрульной полиции отделения №1 Болградского РОП ГУНП в Одесской области, временно начали приостанавливать движение транспорта и пешеходов.

В этот момент вся страна останавливается, чтобы почтить память погибших защитников и защитниц, а также мирных жителей, которые стали жертвами войны. Это предусмотрено Указом президента Украины от 10.03.2022 № 143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

В громаде призвали всех останавливаться, склонять голову и вспоминать тех, кто отдал свою жизнь за свободу, независимость и мирное небо над Украиной.

"Уважаемые водители! Просим с пониманием отнестись к ситуации: проявите уважение – остановите свой транспорт в знак солидарности и скорби. Движение будет восстановлено сразу после минуты молчания", – сказано в сообщении.

Такая практика уже есть в Измаиле, Хмельницком, Виннице и во Львовской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Старая Синява Хмельницкой области ответственно относятся к ежедневной минуте молчания в 9:00. Во время нее в рамках населенного пункта останавливаются как люди, так и весь транспорт.

