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Почему в СССР третий этаж в домах называли "еврейским": объяснение

Юлия Потерянко
Новости. Общество
2 минуты
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Почему в СССР третий этаж в домах называли 'еврейским': объяснение

Неоспоримым фактом остается то, что в СССР процветал антисемитизм. Евреев ограничивали в правах, а над представителями этого народа насмехались, порой пытаясь выдать насмешки за положительное отношение и одобрение.

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Именно таким образом возник термин "еврейский этаж". Так в Советском Союзе называли третий этаж многоэтажек. Существовал миф, что здесь любили селиться евреи. Якобы, такое расположение жилья привлекало их с практической точки зрения, поэтому они спешили закрепить за собой квартиры на третьем этаже. OBOZ.UA разбирался, действительно ли третий этаж дает такие большие преимущества и действительно ли его так часто выбирали евреи Союза.

Практический выбор

Третий этаж – это уже не та часть дома, которая прилегает непосредственно к шумной улице, как первый или второй, но еще и не высокие этажи, куда трудно добраться без лифта. Следовательно, это действительно практичный выбор. Поскольку стереотипы приписывают евреям незаурядную практичность, то в народе считали, что они старались любой ценой заботиться о собственном комфорте и часто выбирали именно третий этаж, чтобы поселиться там.

Защита от краж

Квартирные кражи были не такой редкостью в СССР, как пытаются убедить любители всего советского. Особенно доставалось жильцам нижних этажей. Однако, начиная с третьего этажа, риск быть ограбленным дома снижался. Поскольку евреям приписывали особую обеспокоенность материальным, их народное сознание "селило" на третьих этажах именно по причине желания сохранить нажитое.

Почему в СССР третий этаж в домах называли "еврейским": объяснение

Чистый воздух

Существует мнение, что уличная пыль и выхлопные газы машин редко поднимаются выше второго этажа. Именно поэтому на третьем и выше воздухе за окном якобы чище. И это тоже считалось причиной, почему евреи в СССР предпочитали именно третий этаж. Подниматься сюда по лестнице было проще и при этом жильцы получали лучшую экологическую ситуацию. На самом деле, чтобы получить ощутимо более чистый воздух в городе, нужно поселяться гораздо выше.

Действительно ли существовал "еврейский этаж" в советских домах

Если вы застали времена СССР и выросли в многоэтажке, попробуйте вспомнить своих соседей именно с третьего этажа. На самом деле там могли селиться совершенно разные люди. Более того, возможности самому выбрать себе жилье в Союзе были очень ограничены. Квартиры не были частной собственностью, а принадлежали государству и распределялись решением чиновников, которые могли руководствоваться совершенно разными мотивами. Кто-то действительно жалел пенсионеров и давал им жилье в доме без лифта где-то пониже, а кто-то лучшие квартиры выделял исключительно за взятку. Поэтому миф о "еврейском этаже" был действительно проявлением советского антисемитизма, а не подлинным явлением.

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