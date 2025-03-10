Почему в СССР третий этаж в домах называли 'еврейским': объяснение

Неоспоримым фактом остается то, что в СССР процветал антисемитизм. Евреев ограничивали в правах, а над представителями этого народа насмехались, порой пытаясь выдать насмешки за положительное отношение и одобрение.

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Именно таким образом возник термин "еврейский этаж". Так в Советском Союзе называли третий этаж многоэтажек. Существовал миф, что здесь любили селиться евреи. Якобы, такое расположение жилья привлекало их с практической точки зрения, поэтому они спешили закрепить за собой квартиры на третьем этаже. OBOZ.UA разбирался, действительно ли третий этаж дает такие большие преимущества и действительно ли его так часто выбирали евреи Союза.

Практический выбор

Третий этаж – это уже не та часть дома, которая прилегает непосредственно к шумной улице, как первый или второй, но еще и не высокие этажи, куда трудно добраться без лифта. Следовательно, это действительно практичный выбор. Поскольку стереотипы приписывают евреям незаурядную практичность, то в народе считали, что они старались любой ценой заботиться о собственном комфорте и часто выбирали именно третий этаж, чтобы поселиться там.

Защита от краж

Квартирные кражи были не такой редкостью в СССР, как пытаются убедить любители всего советского. Особенно доставалось жильцам нижних этажей. Однако, начиная с третьего этажа, риск быть ограбленным дома снижался. Поскольку евреям приписывали особую обеспокоенность материальным, их народное сознание "селило" на третьих этажах именно по причине желания сохранить нажитое.

Чистый воздух

Существует мнение, что уличная пыль и выхлопные газы машин редко поднимаются выше второго этажа. Именно поэтому на третьем и выше воздухе за окном якобы чище. И это тоже считалось причиной, почему евреи в СССР предпочитали именно третий этаж. Подниматься сюда по лестнице было проще и при этом жильцы получали лучшую экологическую ситуацию. На самом деле, чтобы получить ощутимо более чистый воздух в городе, нужно поселяться гораздо выше.

Действительно ли существовал "еврейский этаж" в советских домах

Если вы застали времена СССР и выросли в многоэтажке, попробуйте вспомнить своих соседей именно с третьего этажа. На самом деле там могли селиться совершенно разные люди. Более того, возможности самому выбрать себе жилье в Союзе были очень ограничены. Квартиры не были частной собственностью, а принадлежали государству и распределялись решением чиновников, которые могли руководствоваться совершенно разными мотивами. Кто-то действительно жалел пенсионеров и давал им жилье в доме без лифта где-то пониже, а кто-то лучшие квартиры выделял исключительно за взятку. Поэтому миф о "еврейском этаже" был действительно проявлением советского антисемитизма, а не подлинным явлением.

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