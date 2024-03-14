Почему в СССР не было памперсов: дефицитом были даже пеленки

В СССР тяжело было не только жить, но и рожать. К пополнению в семье готовились очень тщательно: чтобы иметь пеленки, ползунки или распашонки для новорожденных нужно было заранее начинать бегать по магазинам и занимать очереди. Часто эти вещи доставались по наследству от старших братьев и сестер или детей знакомых.

Более того – подгузников просто не существовало в свободном доступе, так что приходилось круглосуточно стирать пеленки. Почему в СССР не было памперсов, а пеленки были в дефиците – читайте в материале OBOZ.UA.

СССР – страна дефицита. Если найти нужное количество пеленок не удавалось – а потребность была и в тонких хлопчатобумажных, и в байковых утепленных – молодые родители шли в магазины тканей и покупали ненужные отрезки, чтобы сшить их дома в сплошное полотно. Дефицитной была и обычная одежда – что уж говорить о детской. Люди советской эпохи прибегали к разным ухищрениям: обращались к портным, перекупщикам или спекулянтам, а самые креативные даже пытались сшить одежду из подручных материалов, например, из трусов.

Многие говорят, что подгузники появились в 1992-1993 годах, именно тогда и на территорию бывшего СССР пришла массовая телевизионная реклама этих чудо-приспособлений (отсюда и народное название – "памперс", от одноименного бренда). Однако реклама рекламой, но на практике для детей в начале 90-х еще использовали пеленки.

Есть версии, что подгузники в СССР существовали, но в очень ограниченном производстве и в еще более ограниченном доступе. Спросом пользовалась аптечная марля – ее нарезали на большие квадраты, складывали треугольниками (иногда добавляли ткань или вату) и использовали в качестве подгузника для малыша. Неудобные марлевые подгузники подкладывали в ползунки или в пеленку – так одежда промокала не столь быстро, хотя особой защиты такой подгузник тоже не давал.

Зимой было еще сложнее: марлевый подгузник заворачивали в тонкую пеленку, затем – в теплую, а потом – еще и в одеяло. И хорошо, если удавалось вовремя поменять подгузник – пеленки и одеяла оставались относительно сухими, но чаще это все же не удавалось… Так что стирка в первый год жизни ребенка становилась одним из основных занятий молодых родителей.

Популярные периодические издания типа "Работницы" и "Крестьянки" печатали выкройки непромокаемых трусиков. Их шили из клеенки и надевали поверх марлевых подгузников.

Причин отсутствия подгузников было две – техническая и экономическая. К концу 1980-х в СССР было налажено массовое производство подгузников из ткани. А когда начали появляться первые памперсы, СССР просто не мог конкурировать с зарубежными производителями. Добавьте к этому нехватку сырья и высокую стоимость – именно поэтому памперсы не были доступны для большинства семей.

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