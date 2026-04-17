Почему в СССР начали печь хлеб в форме кирпича: причин несколько

На полках современных магазинов не так часто встретишь буханку хлеба, выпеченную в форме "кирпича", тогда как в СССР это был едва ли не самый популярный формат. А задумывались ли вы, почему в Союзе сложилась именно такая традиция?

OBOZ.UA покопался в технологических картах и свидетельствах очевидцев и выяснил, что причин популярности хлеба-кирпича было немало. Конечно, все упиралось в практичность и экономность. Впрочем, формат имел и минусы. Вспоминаем, почему такой способ выпекания в Стране Советов стал стандартом и почему от него впоследствии отказались.

Максимальная плотность в печи

В отличие от круглой лепешки или вытянутого батона, "кирпичики" можно было ставить в печи вплотную друг к другу в специальных формах. Это позволяло за один цикл выпекать гораздо больше хлеба на той же площади. Для страны, где нужно было кормить миллионы людей в городах, скорость и массовость были на первом месте.

Идеальная логистика

Прямоугольная форма – один из лучших форматов для транспортировки. хлебницы идеально укладывались в деревянные лотки, а лотки – в фургоны "Хлеб". Пространство внутри машины использовалось максимально эффективно. А еще хлеб в дороге не ерзал по лотку и меньше деформировался во время тряски на дорогах.

Автоматизация производства

В СССР делали ставку на огромные хлебозаводы, а не на маленькие частные пекарни. Конвейер легче настроить под стандартную форму. Автоматические дозаторы теста четко разливали массу по металлическим формам, что гарантировало одинаковый вес каждой единицы – а в плановой экономике за недовес или перевес могли очень строго спросить.

Дольше хранения

Благодаря тому, что тесто выпекалось в форме, влага внутри такого хлеба сохранялась немного лучше, чем в "свободных" подовых хлебах. Толстая корочка со всех сторон защищала мякиш от быстрого высыхания, что было критично, учитывая, что хлеб не паковали в полиэтилен.

Почему от прямоугольной формы хлеба отказались

Сейчас хлеб в форме "кирпича" встретишь нечасто. Оказалось, что этот формат, кроме очевидных плюсов, имеет и немало минусов. Из-за массового выпекания в металлических формах, которые щедро смазывали маслом (или жиром), боковые стенки прямоугольного хлеба часто выходили липкими, слишком зажаренными или имели специфический привкус горелого масла. Кроме этого, из-за плотного прилегания форм в печи, мякиш мог пропекаться неравномерно, оставаясь слишком сырым в центре. К тому же отсутствие герметичной упаковки приводило к тому, что без "дышащей" хлебницы такая буханка или быстро каменела, или, при нарушении технологии, становилась идеальной средой для развития картофельной болезни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему советский хлеб не покрывался плесенью, а быстро черствел.

