Почему в школах СССР не было 4 класса: разгадка истории, которую рассказывали в каждой семье

Советскую систему образования в самом же СССР называли едва ли не самой лучшей в мире. Но на самом деле она обладала множеством недостатков и странных черт. Одной из таких черт стало в конце восьмидесятых годов отсутствие четвертого класса в школах. Его помнят также те, кто был школьником в первое десятилетие независимости.

Почему она появилась и в чем был ее смысл, не понимал, наверное, никто. OBOZ.UA попытался разобраться в этом вопросе.

Согласно советским стандартам, обучение в школе делилось на три этапа. Младшая школа с 1969 продолжалась три учебных года – с 1 по 3 класс. Далее до 8 ученики получали неполное среднее образование, а затем в 9 и 10 классе завершали обучение в средней школе. В начале восьмидесятых начальные классы расширили до четвертого включительно, но общая продолжительность школьного образования сохранялась – это было 10 лет обучения.

Уже в 1986 году было решено приближать советское школьное образование к западной системе обучения детей, где школа длится 11 лет. Но сделали это советские чиновники способом, который кажется абсолютно лишенным логики: программу начальных классов снова сжали до трех лет, после чего дети "перепрыгивали" год и сразу начинали овладевать темами и предметами пятого класса. Последний год такого обучения считался одиннадцатым.

Технически за родителями и учителями оставляли возможность отправить ребенка в четвертый класс. Но это по факту был класс для тех, кто не справлялся с обучающей программой. Поэтому и родители не хотели оставлять ребенка на этот дополнительный год, потому что считали это постыдным, и учителя не стремились брать на себя дополнительную нагрузку. Так что на практике четвертых классов в школах не было, поэтому в 1989 году эту опцию отменили и оставили 11-летнее образование, которое в действительности длилось 10 лет.

После обретения Украиной независимости в 1991 году практика пропуска 4 класса сохранилась. Формально к ней добавили возможность учиться дополнительный год в младшей школе для детей, которые начали получать образование в 6 лет, но этой возможностью тоже мало где пользовался.

Большую реформу школьного образования украинские власти осуществили в 2000 году. Тогда школьное обучение сделали 12-летним и ввели вместо пятибалльной системы оценки, 12-балльную. Оценки до сих пор выставляют по этому принципу, а вот изменения продолжительности получения среднего образования все еще продолжаются. В 2010 году школьникам вернули 11-летнюю программу, а затем снова решить перейти в систему с 12 классами.

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