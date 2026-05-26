Почему собака постоянно лает без умолку: не повторяйте этой ошибки

Существует довольно очевидная причина, почему ваша собака не перестает лаять и раздражать вас, и, к сожалению, в большинстве случаев именно хозяин виноват в таком поведении. Но хорошая новость заключается в том, что вы можете предотвратить это.

Когда ваша собака лает, а вы взаимодействуете с ней, смотря или разговаривая, это означает, что она получает именно то, чего хочет от ситуации – чтобы вы с ней взаимодействовали. Такое объяснение дают специалисты, пишет Express.

С точки зрения вашей собаки, лай выполнил свою функцию, потому что независимо от вашей реакции, он получил определенный уровень внимания, которого не имел бы, если бы не лаял.

Большинство владельцев также "не прерывают его вовремя" и "дают собаке повторять лай снова и снова". Затем лай "становится привычкой", и ваша собака просто полностью забывает, почему она вообще лаяла.

По словам специалистов, собаки умны и всегда будут повторять то, что работает, особенно когда имеют возможность практиковаться ежедневно

"Собаки – умные, активные и социальные животные, поэтому им нужно много физических нагрузок, занятий и компании, чтобы оставаться счастливыми и здоровыми. Если вашей собаке скучно, она может проводить больше времени, лая", – объяснили они.

Исследования показывают, что восемь из десяти собак испытывают стресс, когда их оставляют в одиночестве, и могут выражать его лаем. Найдите способы помочь вашей собаке чувствовать себя спокойнее и расслабленнее, когда она одна, например, оставив специальную игрушку, воспользовавшись услугами ухода за собаками или обратившись за помощью к специалисту.

Важно знать причину лая, если он действительно постоянный, а обращение за советом к эксперту может помочь вам понять, что вызывает такое поведение, и он также сможет указать вам правильное направление для получения помощи.

