Почему категорически нельзя жарить не подсолнечном масле: ответ от специалиста

Подсолнечное масло – это растительное масло, получаемое из семян подсолнечника. Оно является основным источником витамина E и полезных жирных кислот, широко применяемым в кулинарии для жарки и заправки блюд. Есть два вида этого масла: рафинированное дезодорированное, которое подходит для жарки, выпечки, благодаря высокой точке дымления (около 232°C) и не выделяет вредных веществ при нагреве. А также нерафинированное, его рекомендуется использовать исключительно для заправки салатов и холодных блюд, так как при нагревании оно быстро начинает гореть (точка дымления 107-160°C) и теряет пользу.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, почему нельзя жарить на подсолнечном масле.

Почему нельзя жарить на подсолнечном масле

Есть ряд исследований (включая 3 Aldehyde Generation During Frying in Sunflower and Olive Oils, Grooveld et al., 2019), которые показывают, что при 180-200 °С подсолнечное масло быстро окисляется из-за высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот (линолевая кислота). Образуются токсичные альдегиды (4-HNE и другие вторичные продукты окисления), которые могут накапливаться в организме.

Чем дольше жарить и чем выше температура тем больше этих соединений.

Чем опасны токсичные вещества альдегиды

Сердечно-сосудистая система – повреждение клеток сосудов, повышение риска атеросклероза.

Легкие – раздражение дыхательных путей, оксидативный стресс в легочной ткани.

Нервная система – могут пересекать гематоэнцефалический барьер, влиять на мозг и когнитивные функции.

Клетки – вызывают окислительное повреждение белков, ДНК и липидов.

Воспалительные процессы – стимулируют хроническое воспаление, связанное с метаболическими болезнями.

Подсолнечное рафинированное можно использовать для кратковременной жарки на среднем огне, или даже лучше для тушения.

Что добавить в салат

А для салатов выбирайте нерафинированное, сыродавленное: оливковое extra virgn, подсолнечное, льняное, тыквенное, кунжутное и др. – те, что холодного отжима!

