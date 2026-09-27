По Украине распространяется неизвестная осенняя инфекция: как уберечься

С началом осени в Украине традиционно растет число случаев респираторных инфекций. Активное общение детей в школах способствует передаче вирусов.

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Затем возбудители могут попадать в семьи. Об этом заявила семейный врач Виталина Олещенко.

Возвращение детей к учебе означает увеличение количества контактов, ведь школьники находятся в больших коллективах."Началась осень, уважаемые, на улице сентябрь, все начинают болеть, дети пошли в школу, дети начали контактировать со своими одноклассниками в больших коллективах от 30 человек", — отметила врач.

Она добавила, что после контактов в школе дети могут передавать инфекции членам своих семей: "И, конечно же, они будут приносить это все вам домой и заражать вас".

Олещенко отметила, что описанные симптомы могут соответствовать обычной острой риновирусной инфекции. В то же время для точного определения возбудителя необходимо тестирование.

"Как подтвердить вирус с помощью тестирования? Проверяли ли этих пациентов на метапневмовирус? Проверяли ли этих пациентов на риносинцитиальный вирус?" — сказала семейный врач.

Она подчеркнула, что метапневмовирус, риносинцитиальный вирус и другие респираторные вирусы уже известны медицине. Особое внимание к таким инфекциям следует уделять людям с определенными хроническими заболеваниями.

"Все эти вирусы известны, они существуют, но они опасны только для людей, страдающих астмой, хронической обструктивной болезнью легких, онкологическими заболеваниями, ВИЧ, например", – пояснила Олещенко.

Она также упомянула о нарушениях работы эндокринной системы как об одном из факторов, при которых течение инфекции может осложняться.

На фоне вирусной инфекции в отдельных случаях может присоединиться бактериальная инфекция, в частности развиться бактериальная пневмония.

"В целом, например, при нарушениях работы эндокринной системы, если они есть, то, конечно, такая инфекция может протекать даже в легкой форме, а к этому всему могут присоединиться бактерии и вызвать уже бактериальную пневмонию", — отметила она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине распространяется новая инфекция, которую пока не могут идентифицировать. Ее симптомы напоминают аллергию: сначала температура может подняться до 37,1 градуса, появляется сильная заложенность носа, а через несколько дней — кашель, слабость и усталость.

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